第78回秋季北海道高校野球大会空知支部予選の組み合わせが11日に決定し、3年ぶりの北海道大会優勝を目指すクラークは初戦で、深川東と栗山の勝者と対戦する。日米通算200勝に王手をかけている巨人・田中将大投手（36）と同姓同名の1年生、田中将大内野手（1年）が背番号3を獲得し、初めてベンチ入りする。

入学して半年、田中は公式戦デビューが待ち遠しい。今秋は中軸を担い、一塁を守るのが濃厚だ。「緊張より、楽しみがある。ワクワクするのもあるし、1勝でも多く仲間とプレーできれば」と力を込めた。

「将大」の名は、野球好きの両親に名付けられた。生まれる前年の09年は、当時楽天の田中は15勝を挙げ、チームは2位で初のCSに進出した。「田中選手のように素晴らしい選手になってほしい」との願いが込められた。

自宅には父が撮影した楽天時代の田中の写真とサインが飾られている。「田中投手の気迫と強気の投球が好き。自分も、強い心を持って打席で立ち向かっていかないと勝利はつかめない」。夏の甲子園が始まる時期になると、YouTubeなどで駒大苫小牧時代の田中のプレーを見返すのが恒例だ。印象に残るのは、05年夏の中田翔（大阪桐蔭）との対戦だ。

「チームのために自分が抑えて優勝させる、という投球。自分は打撃が持ち味で田中選手とは違うが、打撃で勝利に貢献できる選手になりたい」

持ち味の長打と逆方向にも伸びる打球で、新チームの練習試合では2本塁打を放っている。駒大岩見沢時代を含め、甲子園で昭和、平成、令和の3元号勝利を飾っている佐々木啓司監督（69）は「感覚がいい。生まれ持ったものだろうし、立ち姿もいい。体力がついてくればもっとレベルアップする」と期待する。

中学3年の昨年夏、甲子園で試合観戦して聖地への思いを強くした。野球に打ち込む環境を求めて入学したクラークで“マー君”と呼ばれる田中は「仲間と甲子園に行って本塁打を打つ」と本家同様の飛躍を誓った。（竹内 敦子）

◇田中 将大（たなか・まさひろ）2010年（平22）3月8日生まれ、札幌市出身の15歳。幼稚園の年長から「札苗スターズ」で野球を始める。札幌札苗北中時代は札幌新琴似シニアでプレーし「2番・二塁」で24年のリトルシニア日本選手権でベスト4。1メートル76、79キロ。右投げ左打ち。