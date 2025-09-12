不登校の子、健診受けず病気見逃す恐れ…総務省が初の全国調査で実態把握へ

不登校の子供が学校の健康診断を受けられず、病気などが見逃されてしまう恐れがあるとして、総務省は年内にも、不登校の児童生徒の健康診断受診状況について、初の全国調査に乗り出す方針を固めた。

結果を基に文部科学省などに受診促進を求める考えだ。

調査では、市区町村の教育委員会や小中学校、児童生徒などに対し、聞き取りやアンケートを行い、不登校の児童生徒の人数、健康診断の受診状況、未受診の理由や健康への影響などを質問する。ほかの児童生徒と違う日を設定するなど、地域ごとの受診促進の取り組みについても調べる。

学校の健康診断は学校保健安全法に基づき、学校医が主に学校で行う。このため登校できない児童生徒は受診が難しく、早期治療が必要な病気などの発見が遅れる懸念がある。文科省は昨年９月、対応を求めて都道府県などに事務連絡を出したが、実際は現場の判断に任されているという。

２０２３年度の不登校の小中学生は過去最多の約３４万６５００人で、１１年連続で増加（文科省調べ）。総務省では、このうちの相当数が受診できていないとみており、調査によって実態把握を進める方針だ。