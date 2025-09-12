思い切った待遇改善の勧告は、深刻な「国家公務員離れ」に歯止めをかける狙いがある。

ただ、給与や手当を引き上げるだけでは離職を防ぎ、また志望者を増やすことはできまい。国家公務員が高い使命感を持って働けるよう、「政と官」の関係や、旧態依然とした人事制度を改めるべきだ。

人事院が、国家公務員の処遇改善を国会と内閣に勧告した。

月給については平均約１万５０００円加算する。また、現在は国会対応などにあたっている課長補佐級以下に業務調整手当を支給しているが、この対象者を次官や局長にまで拡大する。手当は役職に応じ、最大５万円超となる。

今回の勧告は、民間の大手企業の水準に近づけることで中堅・若手官僚の退職を防ぐ目的がある。「キャリア官僚」と呼ばれる総合職のうち、入省１０年未満で退職した者が、２０１８年度以降、６年連続で１００人を超えている。

省庁で培った知見や能力を生かし、より高給の民間企業に転職する人が多いという。省庁側からすれば、これから政策立案の中核を担ってもらおうという矢先に離職されるわけで、大きな痛手だ。

勧告はまた、キャリア官僚の初任給について、業務調整手当などを含めて３０万１２００円とした。手当込みとはいえ、初任給が３０万円を上回るのは初めてだ。

２４年度の総合職試験の申込者数は約１万８０００人で、１０年前に比べると５０００人近く減少した。国を支えるシンクタンクの役割を持つ中央省庁が、有為な若者から敬遠されているようでは、国力の低下を招きかねない。

待遇改善のほかにも、取り組むべき課題はある。

中堅・若手官僚は、国会での質問内容を議員から事前に聞き取る「質問取り」に忙殺されている。特に野党議員の場合、質問を通告する時間が遅く、官僚が答弁作成のため深夜まで長時間労働を強いられることが珍しくない。

実際、今年の通常国会で官僚が答弁を作り終えた平均時刻は、委員会が開かれる当日の午前２時近くにまで及んだ。

与野党は「速やかな質問通告に努める」ことを繰り返し確認しているが、一向に改善しないのは問題だ。通告時間が遅い議員名の公表を検討してはどうか。

入省年次が最優先される、年功序列型の人事制度は時代にそぐわない。政策提案の内容や実績に応じ、要職に抜てきする仕組みを積極的に導入する必要がある。