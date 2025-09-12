子どもの自殺が後を絶たない。

学校でのいじめや学業のつまずき、家庭の悩みなど、様々な要因が考えられる。

少子化が進む中、若い命がこのような形で失われていることは残念でならない。

夏休み明けは、子どもの自殺が多い時期だ。１０日には自殺予防週間も始まった。これをきっかけに社会全体で危機感を持ち、自殺防止に取り組みたい。

小中高生の自殺は、２０２４年に過去最多の５２９人に上った。全年代での自殺者数は減っているにもかかわらず、子どもの場合は２２年以降、年間５００人を超える高水準にとどまっている。

文部科学省は、自殺防止のための教員向けの指針を新たに作成する方針だ。自殺の兆候を例示して教員が危険を把握しやすいようにするとともに、学校が医療機関に協力を求める際の手順を示し、関係機関の連携を強化する。

自殺には、うつや適応障害など心の不調が関わっていることも多い。そうした専門知識がない教員だけで対処するのは難しい面もあるだろう。専門家や関係者の意見も参考に、現場で役立つ指針にしなければならない。

子どもの自殺について分析している「いのち支える自殺対策推進センター」によると、自分を故意に傷つける行為で、６〜１８歳が救急搬送されたケースは２２年、３４００件を超えた。５年前に比べ１・８倍に増えている。

中には自殺しようとまでは思っていない例もあるだろうが、深刻な数字と言わざるを得ない。

近年、特に懸念されるようになったのがＳＮＳの影響だ。

ＳＮＳ上で仲間外れにされたり、誹謗（ひぼう）中傷されたりする「ネットいじめ」で心に傷を負う子どもは多い。市販薬の過剰摂取（オーバードーズ）などの手段をＳＮＳで知り、自殺につながりやすくなったことも大きいとされる。

自殺は、必ずしも目立った兆候があるとは限らない。

普段から家庭や学校以外で本音を語れるような、よりどころとなる居場所を地域に増やすことが大切だ。そうした場で他人の考えや本などに触れるうち、自分の殻から抜け出して世界が広がり、つらさが和らぐこともあるだろう。

ネット上のサイトが助けになるケースもある。利用者が匿名で参加し、悩みの相談や仲間との交流ができる「隠れ家」の役割を果たしているという。

居場所作りに知恵を絞り、子どもに寄り添える社会にしたい。