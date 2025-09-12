「阪神２−０ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）

力強い雄たけびを上げて、今季最短２時間１４分で試合を締めくくった。阪神・大竹が「あと一人」コールを浴びながら、最後の打者を空振り三振に斬って、甲子園での初完封を達成。「そういえば、甲子園でコレ聞いたことねえなと考える余裕もあって。堪能できました」。中５日のマウンドで、７９９日ぶりの完投＆完封をやってのけた。

緩急織り交ぜて、テンポ良い好投を光らせた。「（気を付けたのは）気持ち良く振らせないこと。コースだったり、前後もそうだし、間合いだったり、いろんなものを使いながら」。五回までを１５人で片付けて、唯一得点圏に走者を進められた六回２死一、二塁は桑原を空振り三振に仕留めた。七回からは３イニング連続の三者凡退。３安打しか許さず、２３年７月５日の広島戦以来、プロ２度目の完封勝利を決めた。

九回のマウンドに向かう際には、重厚感のあるサウンドが甲子園に流れた。１試合２度目の登場曲が流れるのは、完投、完封に挑む投手だけの“特権”。今季から変更した「グランメゾン東京−Ｍａｉｎ Ｔｈｅｍｅ−」の音色には、「監督も代わって、自分の中で新しい気持ちでやっていきたかったので」という思いがにじむ。球団初の新人監督Ｖを成し遂げた指揮官に、最高の形で新たな白星を届けた。

ＤｅＮＡ戦は今季初登板だった。ＣＳで対戦の可能性がある相手に、苦手意識を植え付けることにも成功した。九回先頭の代打・オースティンには昨季２本塁打を浴びていたが、右飛に打ち取ってマイナスイメージを払拭。「強い気持ちで投げられるとか、ＣＳに向けてもいい経験だったかなと思います」と手応えを隠さない。

今季８勝目。３年連続２桁勝利へ望みをつないだ。「いいモチベーションに変えて、チームが勝つために全力でいった結果、１０勝までいければ最高」。残り試合数を考えると負けは許されない。それでも冷静な思考と巧みな投球術で、節目星まで勝ち続ける。

◆完封勝利投手１２球団最多の５投手！延べ９人は２３年ぶり！！ 阪神の今季完封勝利は２７度で球団３位。また今季完封勝利した先発投手は村上（３）、才木（２）、デュプランティエ（２）、伊藤将（１）、大竹（１）の５人で１２球団最多、球団では２０２３年以来、２年ぶり。さらに延べ９人は２００２年以来、２３年ぶり。カッコ内数字は今季完封勝利数。