フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が、同局系「サン！シャイン」（月〜金、午前8時14分から）に今月29日の放送回から、キャスターとしてレギュラー出演することが11日、分かった。平日帯でのレギュラー出演は、99年〜09年放送の「情報プレゼンター とくダネ！」以来16年ぶり。

今春スタートした「サン！シャイン」は、俳優の谷原章介（53）がMCを務め、武田鉄矢（76）メイプル超合金のカズレーザー（41）らが出演するニュース番組。佐々木アナは96年の入社以来「とくダネ！」や「ワイドナショー」など、多数の看板番組でキャスターとして活躍。今夏の人事ではアナウンス局次長に昇進した。その確かな手腕を買われ、同い年の谷原と“同級生タッグ”を組む。

佐々木アナは「責任が増す日々の中で、もう1度この時間帯に発信者として場をいただくのは、この上ない喜びです」とかみしめ、「50代となった私の視点を臆せず言葉に変えていければ」と意気込む。「“言葉に愛を”。入社以来いつもそう掲げていた目標をもう1度自分に言い聞かせて、毎日の生放送、精いっぱい務めさせていただきます」とコメントを寄せた。

◆佐々木恭子（ささき・きょうこ）1972年（昭47）12月17日、兵庫県西宮市生まれ。東大卒業後、96年フジテレビ入社。「報道2001」や「FNNスーパーニュース」「情報プレゼンター とくダネ！」など、多数の報道・情報番組でキャスターを務めた。「FNSチャリティキャンペーン」で世界の子供のHIV感染問題を継続的に取材し、08年に第24回FNSアナウンス大賞を受賞。ほか出演番組は「Live News イット！」「ワイドナショー」など。現在はコーポレート本部アナウンス局次長。