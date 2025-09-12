ものまね芸人コロッケが、デビュー45周年を迎えている。20日に初日を迎える東京・日本橋浜町の明治座公演「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」では、松平健（71）、久本雅美（67）、檀れい（54）と“4人座長”を務め、豊臣秀吉を演じる。ものまねレパートリー1000人以上、今年2月に変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けた“ものまね界のレジェンド”に聞いた。【小谷野俊哉】

◇◇ ◇◇

アゴをしゃくり上げて突き出して歌う、岩崎宏美の「シンデレラ・ハネムーン」のものまね。本人はあきらめたが、妹の岩崎良美は怒ったままだったという。

「赤坂でTBSの受付のところで、バッタリ出会ったら『お姉ちゃんね、あんな顔してないから』って。大好きなお姉ちゃんで、憧れていたから『何やってんの！ あなたは』っていう感じで。僕はもう、『すいません』しかない、謝るしかないじゃないですか。そのままお別れして、何十年もたっているみたいな感じですね。多分、もう良美さんも覚えてるか、覚えてないかぐらいの感じでしょうね。でも、すごい勢いできましたから。ツカツカツカッと来て、ズバリ言われました」

怒り狂う岩崎良美の大ヒット曲「タッチ」も、ものまねに使っている。

「その歌をふざけてやり出したら『タッチ』が好きな人たちに怒られました。福山雅治さんのものまねで歌ったら『そういう歌じゃないですよ、ひどい』って。でも、すごいウケるんですよ。福山さんの口調で『タッチ』を歌ったら。でも、お客さんから『何やってるんです』って。だから本当にね、僕はふざけていいところにずっといるじゃないですか。どうせコロッケに言っても、言うこと聞かないし、またやるだろうって話になるから。もう今は無法地帯になってるんですよね」

こわもての歌手のものまねでも、徹底的にいじりまくって歌う。長渕剛のものまねで「どんぐりころころ」を歌って、爆笑を取る。

「そうですね、だからなんでも法律に触れなければ大丈夫ですよね。敵を作るのも、もうネタになってますから。長渕さんもですけど、ファンの人たちは僕のことを敵だと思ってますけど。長渕さんの口調で無理やり歌ってね。これはひどい。ひどいっていうか、絶対に歌わないですよね。だいたい、長渕さんが他の人の歌とか歌わないと思う。でも、僕の中で長渕さんの『どんぐりころころ』が一番、面白かった」

ものまねする相手とは、可能な限り顔を合わさないようにするのがコロッケのモットー。ところが2014年（平26）の大みそかのNHK「紅白歌合戦」ではニアミスしてしまった。

「長渕さんが出られて、僕も応援ゲストだったんですけど、もうずっと逃げてました。だから長渕さんが楽屋から出られる時には、僕は絶対に自分の楽屋の外に出なかった。長渕さんのファンの人に一番怒られたのが『とんぼ』をコンサートで歌ってる途中で友達を見つける長渕さん。客席に友達を見つけて『ウォッ！』って。あのネタをファンの人たちが『長渕さんがウォッ！ って言うんじゃないかと思っちゃうでしょ』って。なんか僕のネタが引っかかって、邪魔でしょうがないらしい。本当に申し訳ない。だから、とりあえずみんな謝っておく。そして、ご本人とは会わないように全力で努力する。全面的に、こっちが悪いんですから」

（続く）

◆コロッケ 1960年（昭35）3月13日、熊本市生まれ。高校を卒業して上京。80年に日本テレビ系「お笑いスター誕生!!」でデビューして、6週連続勝ち抜き。85年フジテレビ系「ものまね王座決定戦」で大ブレーク。93年日本テレビ系「ものまねバトル」。13年「松尾芸能賞」演劇優秀賞。14年「文化庁長官表彰」。16年「第16回日本芸能大賞」。18年映画「ゆずりは」で、本名の滝川広志で映画初主演。19年「第28回日本映画批評家大賞」特別新人賞。171センチ。血液型B。