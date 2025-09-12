¡Öº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¥¤¥ë¥«¿·¶Ê¡Ö¤¢¤¤¤Î¤¿¤Í♡¤Þ¤³¤¦¡ª¡×21ÆüÇÛ¿®
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ë¥«¡Ê74¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤¤¤Î¤¿¤Í♡¤Þ¤³¤¦¡ª¡×¤ò21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬11Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¥×¥ì55¼þÇ¯¤È¤·¤Æ³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ë¥«¤ÏIUCN¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¤Î½éÂå¿ÆÁ±Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤Ê¤É¡¢Ê¿ÏÂ¤ÈÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë³èÆ°¤â¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë°¦¤Î¼ï¤Þ¤³¤¦¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°¦¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤è¤¦¡ª¡×¡£¥¤¥ë¥«¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø°¦¤Î¼ï♡»µ¤³¤¦¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤Éº£¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÒ³²¡¢ÀïÁè¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢´Ä¶±øÀ÷¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁþ¤·¤ß¤Î¼ï¤È¿´¡£¤½¤³¤ËÂÐ·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ó¤êÅº¤¦¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¹Ô¤³¤¦¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢14Æü¸áÁ°7»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥¤¥ë¥«¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À