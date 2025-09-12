ダボッと感が苦手 →【GU】にいいのある！ 40・50代のための「脚長ワイドパンツ」

筒幅に余裕を持たせたワイドパンツが人気な一方で、特徴的なダボッと感に苦手意識があるという人も多いはず。ルーズになりすぎず、スタイルアップ効果にも期待できるワイドパンツを探すなら、実は【GU（ジーユー）】が狙い目なんです。今回は、キレイめ派の40・50代も穿きやすいGUのワイドパンツの魅力を、おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともにお届けします。

幅広ウエストとタックがスタイルアップを促進

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

幅が広めのウエストバンドとセンタープレス入りの2タックが特徴的なGUの名品ワイドパンツ。タックによって腰まわりがコンパクトに仕上げられており、「腰高かつ脚長に見える」（公式ECサイトより）効果に期待できる一本です。脚のラインを拾いにくいというワイドパンツならではの利点を、すっきりとした印象とともに取り入れられるのが嬉しいポイント！

黒 × ブラウンのシックな配色で作る大人カジュアル

ほかのカラーアイテムの邪魔になりにくいブラックのワイドパンツを頼りに、トレンドのブラウン系カラーで揃えたカジュアルコーデ。スニーカーやTシャツといったスポーティーなアイテムを合わせつつも、黒 × ブラウンのシックな配色が大人っぽさを醸し出します。ゆるりとした5分袖Tシャツは、タックインすればウエストがキュッと引き締まったメリハリのある着こなしに。

知的で上品なネイビーを頼りに挑戦的なレイヤード

コーデを知的で上品に寄せやすいネイビーは、オンオフ問わず使いやすい優秀カラー。シアー素材のカットソーにフェザータッチ素材のビスチェを重ねた挑戦的なスタイリングも、品のあるネイビーのワイドパンツがキレイめな印象をキープ。ミドル世代も着こなしやすくなります。本格的な秋が到来したら、さらにジャケットやカーディガンを重ねてみて。

端正なジャケットコーデにゆるりとこなれ感を発揮

この秋は、ブラウン・ブラック・ネイビー・ダークグレーの4色がラインナップ。ダボッとしすぎない絶妙なシルエットは、真面目なジャケットを活用したキレイめコーデにもこなれ感をプラスしてくれそうです。トップスの上から重ねがちなビスチェを、ジャケットの下にキャミソール感覚で合わせる発想は、大人世代もぜひ真似したいところ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ