Aぇ! group＆西村拓哉「おそ松さん」公開日＆タイトル決定 “6つ子”ビジュアル初披露【おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？】
【モデルプレス＝2025/09/12】Aぇ! groupと関西ジュニアの西村拓哉が出演する「おそ松くん」の実写映画第2弾のタイトルが、「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（2026年1月9日公開）に決定。併せて、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。
今回、映画のタイトルが「人類クズ化計画！！！！！？」に決定。何やらはちゃめちゃかつ壮大な展開が予想され“伝説の笑劇作”となる今作への期待感を最高潮に高めるタイトルとなっている。
さらに、今回新たに解禁となったティザービジュアルでは6つ子の姿がお披露目。ビジュアル一面に広がる、その圧倒的な存在感と、それぞれのキャラクターを体現した表情は、まさに“クズで童貞のクソニートな6つ子”そのもの。そして本作に登場するキャラクターでお馴染みのイヤミのギャグで、誰もが一度は真似したくなる“シェー”のポーズを決めており、そんな彼らの傍らには「6つ子が帰ってきたザンス！」とイヤミの口調でキャッチコピーが添えられており、“おそ松さん”らしさ全開のビジュアルとなっている。
あわせて解禁となった特報映像では、6人のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられており、本作の特報映像とは到底思えない、彼らのクールな表情、完璧なルックスに息を呑むほど美しく研ぎ澄まされたオーラに圧倒される映像からスタート。しかし、そんな彼らの美しさとは対照的に、映像後半では一転、個性豊かなクズでニートな6つ子になりきった6人が登場。おそ松さんの魅力でもある、可愛らしくもどこか残念な雰囲気を見事再現した6つ子が所狭しと暴れまわり、おそ松さんの世界観を完璧に表現している。
この特報映像では、実写映画の第2弾ということで、ナレーションはアニメ「おそ松さん」で次男・カラ松役を演じる声優・中村悠一がナレーションを担当。また公式SNSでは、30秒特報映像の後半ナレーションをAぇ! groupと西村が担当する“6つ子ver”も発信された。
赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とし、2015年にアニメ化された「おそ松さん」。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、たちまち社会現象となった。その勢いはシリーズアニメにとどまらず、映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現し、ファンの心を熱狂させ続けている。
実写映画第2弾の主演には、いま最も勢いのあるアイドルグループAぇ! groupのメンバーが抜擢。末澤誠也が長男のおそ松、正門良規が次男・カラ松、佐野晶哉が三男・チョロ松、小島健が四男・一松、草間リチャード敬太が五男・十四松を演じる。さらに、ネクストブレイクを期待される関西ジュニア・西村が末っ子・トド松として参加。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで「おそ松さん」が描かれる。（modelpress編集部）
◆Aぇ! group＆西村拓哉「おそ松さん」ビジュアル・特報解禁
◆Aぇ! group＆西村拓哉「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」
