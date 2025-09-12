本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）に行われた本拠地ロッキーズ戦で、9-0で勝利。4連勝を飾り、地区優勝へのマジック「13」を再点灯させた。試合直前には「3番・捕手」で先発予定だったウィル・スミスが急遽スタメンを外れ、ベン・ロートベット捕手がマスクをかぶる緊急事態に。ロートベットは突然の代役の舞台裏を明らかにしている。

スミスは3日（同4日）のパイレーツ戦でファウルボールが右手に直撃。前日の試合で6試合ぶりに復帰したばかりだった。試合開始直前、急遽スタメン表から名前が消滅。その理由について、ドジャースの公式Xは試合開始からおよそ30分後「右手の骨挫傷による痛みで外れた」と報告している。

米専門メディア「ドジャーブルー」公式YouTubeチャンネルは、試合後のロートベットへのインタビュー動画を公開。その中で「今日、捕手として出場すると知ったのはいつでしたか？」と問われ、「（午後） 6時55分ぐらいだったと思う」と、試合開始（現地時間7時10分）15分前の交代劇だったことを明らかにしている。

驚き、思わず笑いがこぼれた報道陣に対し、「ウィルの調子が良くないという知らせは少し受けていた。昼寝から目覚めて、シャワーを浴びて、少しストレッチして準備していたら、連絡がきた」と続けたロートベット。「スネルがブルペン投球を終えて、ベンチで合流した。できるだけ急いで準備したよ」と、そのドタバタぶりを振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）