¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ìÆ£Âô¸Þ·î¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¡×¡¡¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡Âç°ìÈÖ¤ÇÏ¢¾¡¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ë²¦¼ê
¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£±Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬£²Ï¢¾¡¤È¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ë£¹¡½£·¤Ç¾¡¤Á¡¢£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¤Ë£±£³¡½£´¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¡¦Æ£Âô¸Þ·î¡Ê£³£´¡Ë¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÇÔÂà¤Ê¤é£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£ÃË»Ò¤Ï£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¤¬¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç£²Ï¢¾¡¤È¤·¡¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ø¤¢¤È£±¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Âô¤¬¶«¤Ó¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹Àï¤Î£·¡½£·¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹Àï¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅê¡£ÎÏ¶¯¤¯Êü¤Ã¤¿ÀÐ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÀÐ£²¤Ä¤ò¤Ï¤¸¤½Ð¤¹¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡£Á´ÎÏ¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Ï¡¢¸á¸å¤Î£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯Àï¤Ç£±£³¡½£´¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥É¡ÊÁê¼ê¤¬Éé¤±¤òÇ§¤á¤Æ¡Ë¾¡¤Á¡£Í½ÁªÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤òÎÏ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°¡¢¸á¸å¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£±»î¹ç¤ËÎ×¤à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¹ç´Ö¤ò¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç²á¤´¤·¡¢¿©»ö¡¢µÙÍÜ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÆþÇ°¤ÊºîÀï²ñµÄ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉËüÁ´¤Î½àÈ÷¤ò»Ü¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤òºî¤ê¡¢Æ£Âô¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤¿¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ëÂç°ìÈÖ¤ÇÏ¢¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡££±£²Æü¤Î»î¹ç¤âÉé¤±¤Ê¤·¤Ê¤é¡¢ºÇ½ªÍ½Áª½Ð¾ì¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£Æ£Âô¤Ï¡Öº£¤Î£²¾¡¤Ï¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖÂç»ö¡×¤È»ëÀþ¤ò¼«¤é¤Ë¸þ¤±¤¿¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡¥ß¥é¥Î¤Ø¤ÎÆ»¡¡½÷»Ò¤Ï£³¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë£±¼¡¥ê¡¼¥°¤òÁíÅö¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢£²¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¤Ø¡£·èÄêÀï¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤È¹ç¤ï¤»¡¢Àè¤Ë£³¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤ë¡£ÃË»Ò¤Ï£²¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·èÄêÀï¤Ç¡¢£µ»î¹ç¤Î¤¦¤Á£³¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½·èÄê¡£½÷»ÒÂåÉ½¤Ï£±£²·î¤Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ç½Ð¾ì£²ÏÈ¤ò·ü¤±¤Æ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢Í½È÷Í½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£³¥Á¡¼¥à¤Î¹ç·×£¸¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¦¡£