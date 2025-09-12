◆米大リーグ ドジャース９―０ロッキーズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。今季ラストの「ボブルヘッドデー」を１安打１打点で締め、メジャー最速で１３０得点にも到達した。５連敗の後、４連勝のチームは地区優勝マジック「１３」が再点灯。同地区２位のパドレスとはゲーム差３となり、最短で９月１８日（同１９日）にもナ・リーグ西地区４連覇が決まる。

５万８０５人の観客が主役の一打に酔いしれた。２点リードの２回２死三塁。大谷は左腕フリーランドの初球、内角スイーパーを捉えると、右前適時打で追加点をたたき出した。５試合連続安打で連続試合出塁を「１６」に伸ばすと、ベッツの左越え二塁打で一塁から生還し、メジャー最速で１３０得点に到達した。

今年４度目にして最後だった自身の「ボブルヘッドデー」。昨季から抜群の相性を誇り、今季もサヨナラ弾、２打席連発、７４９日ぶり白星と名場面を生んできた。今年から大谷のボブルヘッドは来場者全員がもらえるように変更され、初めて投手版の人形が配布されたこの日も球場周辺は目立った混乱は見られなかった。しかし、６回に大谷が四球で歩かされるとブーイングが起きるほど期待は大きかった。通算６試合で打率３割７分５厘、４本塁打、９打点の“吉兆日”は来季も注目だ。

大谷が実践している教えがある。ベイツ打撃コーチは７日（同８日）に大谷、ベッツ、フリーマンの３人にメッセージを送信した。「パーでいいんだよ」。同コーチはその意図について「プロゴルファーは常に忍耐の重要性を語り、無理にバーディーやイーグルを狙うなと言っている。（野球でも）パーを取るようにすれば、気付かぬうちにバーディーチャンス、つまり本塁打を打つチャンスが訪れる」。大谷は当日の試合でオリオールズ・菅野から２打席連発をマークし、「ゴルフポーズ」を披露。この日の２回の適時打も見事な“パーセーブ”だった。

チームは４連勝。直接対決７試合を残す同地区３位ジャイアンツ、同地区２位パドレスがともに敗れ、４日（同５日）に消滅した地区優勝マジックが「１３」で再点灯した。パ軍とのゲーム差は「３」に開き、「あとは攻撃をどう機能させるかだが、攻撃も形になってきた」とロバーツ監督もご満悦だ。盤石の先発陣を中心に、独走態勢に入っても不思議ではない。１２日（同１３日）からはジ軍と相まみえる。最短で地区Ｖは１８日（同１９日）。このまま一気に決める。（中村 晃大）

◆大谷翔平の過去の「ボブルヘッドデー」（※日付は現地時間）

▽２４年５月１６日・レッズ戦（２打数無安打１盗塁）ド軍移籍初開催で大混雑

▽同８月２８日・オリオールズ戦（４の２、本１、点１、盗２）デコピンの始球式で熱狂。初回に先頭弾。

▽２５年４月２日 ブレーブス戦（５の３、本１、点１） ９回に自身２本目のサヨナラ弾。

▽同５月１５日・ アスレチックス戦（５の２、本２、点６） １４、１５号と今季初の２打席連発。

▽同８月２７日・レッズ戦（５の１、５回１失点９奪三振） 投手７４９日ぶり白星。

▽２５年９月１０日・ロッキーズ戦（３の１、点１） ２回に右前適時打。

◆ドジャースのマジック ８月２４日に「３１」が点灯し、９月３日には「２０」になったが、４日に消滅。ドジャースは２位パドレスとの直接対決を終えているため、勝率で抜かれない限りパ軍の自力Ｖは復活しないが、直接対決を７戦残している３位ジャイアンツが浮上して自力Ｖの可能性が復活してマジックが消えていた。マジック対象チームはパドレス。最短Ｖは１８日（日本時間１９日）。