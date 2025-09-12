◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（１１日・東京ドーム）

広島・小園の奮闘が”３度目の正直”となって、報われた。初回２死から３戦連続の初回先制打となる３号ソロ。９回に中村奨が勝ち越しソロを放ち、チームは３戦連続の逆転負けを免れた。ヒーローは先輩ドラ１に譲ったが、連敗を６でストップし「良かった。厳しい中ではあるけど（広島に）帰ってまた頑張りたい」と足取りも軽かった。

希望の光を消すまいと、この日も安打を量産した。初回は、５月１５日の対戦（マツダ）で同じ山崎から放って以来、４か月ぶりのアーチ。３回に中前打、７回にはライバル・泉口の前に転がして激走で遊撃内野安打をもぎ取った。９日のカード初戦に続く２戦ぶり、今季１１度目の猛打賞。３戦７安打で打率は３割３厘に上昇。３連戦前は２厘差で追っていた泉口に、逆に５厘差を付け、打率リーグ１位をキープ。今季１４６安打で阪神・近本にも並んだ。

新井監督は「チームもそうだけど、個人的にもハッキリと目標（首位打者）が見えている。残り試合、１打席１球もムダにすることなくやってもらいたい」と、逆転ＣＳに小園のバットは欠かせない。残り１５試合で３位・ＤｅＮＡに５ゲーム差。可能性が残されている限り、勝利につながる安打を重ねていく。（畑中 祐司）