新型コロナの感染をきっかけに全身が動かなくなった岡谷市に住む19歳の女性。

今月で丸3年となります。

「元のように動けるようになりたい。」

それが、今の願いです。



今年は初詣にも行けませんでした。

だからこの日、一番思い入れの強い日に合わせて神社へ向かいました。



【母：笑子さん】「ゆき着いたよ～。ゆき～」



あの日を境に、家族の支えがなければ、生活することができなくなりました。

岡谷市に住む山田幸奈さん19歳。

今、新型コロナ後遺症と闘っています。





【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「本当は外にも出たい気持ちもあるけれど、体がすぐ疲れちゃうというかだるさとかが増えている」この日は、バリアフリーが整備された神社を探し、松本市を訪れました。【母】「暑さ感じない？」「暑くない？」【幸奈さん】「暑くないよ」【母】「ママ汗びっちょ」幸奈さんはコロナに感染してからどんなに暑い日でも体が寒い状態が続いているといいます。＜祈願＞手を合わせることも自分ではできなくなりました。この日は、9月7日。【母】「お願い事できた？」【幸奈さん】「できた」幸奈さんにとっても、家族にとっても特別な日でした。【幸奈さんの母:笑子さん】「3年前のこの時間帯かな、（高校の担任）吉見先生から電話がきて、熱が出たから迎えに来てくれという。迎えに行って午後4時前くらいに病院で検査して判明して」小さな頃から体を動かすことが好きだった幸奈さん。幼い頃から発達障害がありましたが、毎日の学校が楽しみで小中学校は、皆勤賞でした。しかし、高校2年生だった2022年の9月、日常が一変しまします。新型コロナに感染。それが9月7日でした。予防のため、ワクチンは3回接種していましたが、40度を超える高熱が2週間ほど続き、肺炎を併発。入院するほどの重症でした。陰性になった後も、全身に丸太がのっているような感覚が消えず、寝たきりの状態が続きました。【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「頭痛いとか、だるいというか疲れちゃうとか」最もつらいのが…。味やにおいを感じないこと。【幸奈さんの母：笑子さん】「もうちょっと食べよう」「おーい」「もうちょっといける？」【幸奈さんの母：笑子さん】「そのうち良くなるだろうって思っていたら、全然良くなっていかないまま悪化していって」【幸奈さんの父：:博章さん】「生活全部変えちゃっていますから。本人のやりたいことも全部できない状態にしていますし」新型コロナが2類から5類になって2年余り。コロナが過ぎ去ったかのような雰囲気が続いていますが、感染の波は収まっていません。それと同じように新型コロナ後遺症と診断される人も減らないのが現状です。国の調査ではコロナに感染した人のうち、1割から2割が後遺症を発症するという結果も発表されています。けん怠感や思考力の低下、体の痛み、抜け毛など症状は多岐にわたるといいます。【ヒラハタクリニック・平畑光一院長】「論文によっては200種類以上の症状があると言われていて、症状も軽い人からすごく重い人までいろいろなパターンがある」国内外の研究施設でも患者の血液検査から免疫細胞を調べるなど原因解明に向けた研究が進められていますが、治療法やメカニズムはわかっていません。新型コロナ後遺症の実情があまり知られていないため、「怠けているだけ」「精神的な問題」などこれまで心無い言葉も受けてきました。理解が進む世の中になってほしい…。今年7月には、参議院選挙の投票にも向かいました。【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「改めてコロナ後遺症の現状を知ってほしいし、もっと取り組んでいってほしい」「働けない人や学校に通えなくなった人の支援をしてほしいのと、（後遺症専門の）病院も全国につくってほしい」本来なら、いっぱいやりたいことがあった19歳―。【スタッフ】「ここ段差あるから」地元では幸奈さんをサポートする動きも出てきました。この日は、放課後の子どもたちの居場所づくりを支援する団体に招かれました。【美容師】「きょうはすてきにさせてもらいます。よろしくお願いします」自分の力で体を動かせず、美容室などに通うことが難しい幸奈さんにオシャレを楽しんでもらおうと、諏訪地域の美容関係の有志が集まりました。幸奈さんは首に力が入らないため、母やアシスタントが交代で顔を支えます。高校を卒業したら、髪の毛を染めてみたいと思っていた幸奈さん。でも、体が動かなくなってその夢を諦めていました。【美容師】「幸奈さんに合う色を作ってきたので、ピンク系でもいいかな」「嫌いじゃない？」【幸奈さん】「嫌いじゃない」この日は、ピンク色の付け毛＝エクステンションで幸奈さんの夢を後押し。メイクに…。ネイル。諦めていたオシャレをこの日は楽しみます。【アシスタント】「幸奈さんこれで完成になります」【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「すごーい」【幸奈さんの母：:笑子さん】「すごい合う。良かったね」【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「すごく気に入った」【企画した「めぶき」小池香奈子さん】「こういったお手伝いができたことをうれしく思うし、これが終わりではなくてまた幸奈さんがおしゃれをしたいときにお手伝いができたらいいと思う」新型コロナに感染して3年。幸奈さんは、元気になって大好きなアイドルグループの推し活ができるようにと神社でお守りを買いました。【新型コロナ後遺症・山田幸奈さん】「いつ治るんだろうという思いが強い」「やっぱり一番は、動けるようになって働いて、旅行とかしたい」