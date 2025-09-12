ROIROM、沖縄“ルーツ旅”で“再会” 本多大夢の号泣秘話が明かされる「丸裸になってしまいました」
本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMの初めての冠番組『ROIROM ROAD（ロイロム ロード）』の第2話が、きょう12日深夜0時40分（13日午前0時40分）から日本テレビ（※関東ローカル）で放送される。
【番組カット】沖縄旅行で…手紙を読み合うROIROM
ROIROMはtimeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で脚光を浴びた本多と浜川によるユニットで、2025年5月8日に電撃デビュー。デビュー直後から、雑誌の表紙を飾るなど、多大な注目を集めている。19歳の浜川は、韓国の芸能事務所からスカウトを受け、14歳のときに渡韓。高いダンススキルでこれまで数々のオーディションで好成績を残してきた実力者。25歳の本多は、趣味のギターを使って作詞作曲をこなし、その確かな歌唱力が高い評価を受けている。
前回、レッスン場で恩師であるYASU氏と再会したROIROM。同日にもう1人懐かしい人物と会っていた。デビュー前からオーディション応募動画などを撮影してくれていた宮平守壱郎氏だ。宮平氏とは、浜川の中学時代に豊見城市にあるスタジオで初めて出会い、そこからはオーディション動画をいつも撮影してもらっていたという。宮平氏は「（浜川は）ずっと踊りっぱなしで、本当に努力の人」と懐かしむ。
一方の本多は2021年に宮平氏と初めて会ったそうで、浜川よりも先に出会っていたという。「路己より先ですか？」「そうなんだ」と意外な事実に驚く本多。浜川が「何でお会いしたんですか？」と、宮平氏と本多が出会ったきっかけを尋ねると、「オーディション用の動画を撮っていただいていたんですよ、たくさん」と語る。宮平氏は当時の本多を振り返り、「大夢くん地下室で泣いてたんよ。悔しいって」と暴露。本多は「もう俺だからそれやめ。俺ダメなんですよ。このルーツの人にお会いしたら多分俺、泣いたエピソードしか出てこない」とタジタジとなる。そんな2人を長年知る宮平氏が、ROIROMデビュー後の変化を語る。
2人は、沖縄での“ルーツ旅”を満喫し、ホテルにチェックインすることに。今回の宿は「BEB5（ベブファイブ）沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」。1年中楽しめるプールやバレルサウナなどのアクティビティが充実している豪華なホテルとなっている。「この瞬間が一番ドキドキするよね。ワクワク」と部屋に入る前から胸を躍らせる本多。部屋に入ってみると、「お〜！スゲェ」「え!?やばやば」「ちょっとぜいたくすぎない？」と、広々とした部屋に大興奮。寝室へ移動し、2つ用意されたベッドのうち、どちらに寝るのか決めることに。2人は宿泊する際、互いにいつも決まったベッドの位置があるそう。その大爆笑な理由が明かされる。
そして、部屋のキッチンを見て料理する意欲が湧いた2人は、沖縄のローカルスーパー「サンエー」へ向かう。「沖縄と言ったらさ、ステーキのイメージあるけどね」「ステーキいきたいね」「男メシ」「男メシだよ！やっぱ、あとはあれだよ、焼きそば」と、夕食のメニューについていろいろと相談するROIROM。スーパーで買い物の後は、浜川おすすめの沖縄の有名な絶品スープを持ち帰る。
夕食を食べ終わった2人は、たき火を囲んでリラックスできるホテルの人気スポットで過ごすことに。浜川は「また来ましょう」「次は何か大きな発表があるときに、また来られたらいいですけどね」と言い、本多はそれに対して「cHaRmのみんなを引き連れて」と、再び沖縄で活動できることを願う。
すると、本多が突然、「書いたので」とひそかに用意しておいた手紙を取り出すサプライズ。浜川は「マジっすか？」と驚く。「突然だけど、俺とROIROMとして組んでどう思ってますか」と手紙の中で語る本多。浜川への感謝の気持ちを打ち明ける。
一方、浜川も本多への手紙を準備していた。本多は「ちょっとなんか聞く方もドキドキするな」と、ソワソワして落ち着かない。初めてお互いへの手紙を書いたというROIROMが、互いへの気持ち、ファンへの想い、そして今回の“ルーツ旅”で感じたことを少し照れながらも語る。
ロケ後、浜川は「恩人の皆さんにお会いして初心に戻りました。しかも大夢くんは、泣かされていたのを連発で暴露されていました！初めての冠番組でルーツをたどる、ROIROMにとって大切な部分にフォーカスした番組をありがとうございました。cHaRmがちょっとでもクスッてしてくれたらうれしいなと思っております！」とコメント。本多は「楽しいことも、ちょっとこっ恥ずかしいこともあって、昔から僕を知ってくれている人は“こんなに泣く人だとは思っていないはず”。隠していたのかも、弱い自分を見せているような気がして。それすらも今回のROIROM ROADで丸裸になってしまいました！」と振り返った。
同番組は放送後からTVer配信も実施。Huluでは未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。第2話は12日、3話は19日、4話は26日となり、それぞれ午後6時から配信開始される。
【番組カット】沖縄旅行で…手紙を読み合うROIROM
ROIROMはtimeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で脚光を浴びた本多と浜川によるユニットで、2025年5月8日に電撃デビュー。デビュー直後から、雑誌の表紙を飾るなど、多大な注目を集めている。19歳の浜川は、韓国の芸能事務所からスカウトを受け、14歳のときに渡韓。高いダンススキルでこれまで数々のオーディションで好成績を残してきた実力者。25歳の本多は、趣味のギターを使って作詞作曲をこなし、その確かな歌唱力が高い評価を受けている。
一方の本多は2021年に宮平氏と初めて会ったそうで、浜川よりも先に出会っていたという。「路己より先ですか？」「そうなんだ」と意外な事実に驚く本多。浜川が「何でお会いしたんですか？」と、宮平氏と本多が出会ったきっかけを尋ねると、「オーディション用の動画を撮っていただいていたんですよ、たくさん」と語る。宮平氏は当時の本多を振り返り、「大夢くん地下室で泣いてたんよ。悔しいって」と暴露。本多は「もう俺だからそれやめ。俺ダメなんですよ。このルーツの人にお会いしたら多分俺、泣いたエピソードしか出てこない」とタジタジとなる。そんな2人を長年知る宮平氏が、ROIROMデビュー後の変化を語る。
2人は、沖縄での“ルーツ旅”を満喫し、ホテルにチェックインすることに。今回の宿は「BEB5（ベブファイブ）沖縄瀬良垣 by 星野リゾート」。1年中楽しめるプールやバレルサウナなどのアクティビティが充実している豪華なホテルとなっている。「この瞬間が一番ドキドキするよね。ワクワク」と部屋に入る前から胸を躍らせる本多。部屋に入ってみると、「お〜！スゲェ」「え!?やばやば」「ちょっとぜいたくすぎない？」と、広々とした部屋に大興奮。寝室へ移動し、2つ用意されたベッドのうち、どちらに寝るのか決めることに。2人は宿泊する際、互いにいつも決まったベッドの位置があるそう。その大爆笑な理由が明かされる。
そして、部屋のキッチンを見て料理する意欲が湧いた2人は、沖縄のローカルスーパー「サンエー」へ向かう。「沖縄と言ったらさ、ステーキのイメージあるけどね」「ステーキいきたいね」「男メシ」「男メシだよ！やっぱ、あとはあれだよ、焼きそば」と、夕食のメニューについていろいろと相談するROIROM。スーパーで買い物の後は、浜川おすすめの沖縄の有名な絶品スープを持ち帰る。
夕食を食べ終わった2人は、たき火を囲んでリラックスできるホテルの人気スポットで過ごすことに。浜川は「また来ましょう」「次は何か大きな発表があるときに、また来られたらいいですけどね」と言い、本多はそれに対して「cHaRmのみんなを引き連れて」と、再び沖縄で活動できることを願う。
すると、本多が突然、「書いたので」とひそかに用意しておいた手紙を取り出すサプライズ。浜川は「マジっすか？」と驚く。「突然だけど、俺とROIROMとして組んでどう思ってますか」と手紙の中で語る本多。浜川への感謝の気持ちを打ち明ける。
一方、浜川も本多への手紙を準備していた。本多は「ちょっとなんか聞く方もドキドキするな」と、ソワソワして落ち着かない。初めてお互いへの手紙を書いたというROIROMが、互いへの気持ち、ファンへの想い、そして今回の“ルーツ旅”で感じたことを少し照れながらも語る。
ロケ後、浜川は「恩人の皆さんにお会いして初心に戻りました。しかも大夢くんは、泣かされていたのを連発で暴露されていました！初めての冠番組でルーツをたどる、ROIROMにとって大切な部分にフォーカスした番組をありがとうございました。cHaRmがちょっとでもクスッてしてくれたらうれしいなと思っております！」とコメント。本多は「楽しいことも、ちょっとこっ恥ずかしいこともあって、昔から僕を知ってくれている人は“こんなに泣く人だとは思っていないはず”。隠していたのかも、弱い自分を見せているような気がして。それすらも今回のROIROM ROADで丸裸になってしまいました！」と振り返った。
同番組は放送後からTVer配信も実施。Huluでは未公開映像を含む特別版（全4話）が独占配信される。第2話は12日、3話は19日、4話は26日となり、それぞれ午後6時から配信開始される。