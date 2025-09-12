『おそ松さん』映画第2弾タイトルが『人類クズ化計画!!!!!?』に決定 Aぇ! groupら“6つ子”が暴れまわる
5人組グループ・Aぇ! groupと関西ジュニア・西村拓哉が出演する、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作とした実写映画『おそ松さん』第2弾のタイトルが、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に決定した。また、6人がふんする“6つ子”のビジュアルを使用したティザービジュアルと“おそ松節”がさく裂する特報映像が解禁された。
【写真】第一弾は…Snow Manが最強の6つ子『おそ松さん』に
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、草間リチャード敬太の5人がそれぞれ、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松役に起用。さらに西村が末っ子トド松を演じる。タイトルからは、はちゃめちゃかつ壮大な展開が予想され、伝説の笑劇作(しょうげきさく)となる今作への期待感を最高潮に高めるタイトルとなっている。
今回新たに解禁となったティザービジュアルでは、ファン待望の、Aぇ! groupと西村による6つ子の姿がついにお披露目に。ビジュアル一面に広がる、その圧倒的な存在感と、それぞれのキャラクターを体現した表情は、まさに“クズで童貞のクソニートな6つ子”を見事に表現している。
そして『おそ松さん』に登場するキャラクターでおなじみのイヤミのギャグで、誰もが一度は真似したくなる“シェー”のポーズを決めており、そんな彼らのかたわらには『6つ子が帰ってきたザンス！』と、こちらもイヤミの口調でキャッチコピーが添えられており、“おそ松さん”らしさ全開のビジュアルとなっている。
さらに、あわせて解禁となった特報映像ではAぇ! groupと西村のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられており、『おそ松さん』の特報映像とは到底思えない、彼らのクールな表情、完璧なルックス、息をのむほど美しく研ぎ澄まされたオーラに圧倒される映像からスタート。
しかし、そんな彼らの美しさとは対照的に、映像後半では一転、個性豊かなクズでニートな6つ子になりきったAぇ! groupと西村が登場。おそ松さんの魅力でもある、かわいらしくもどこか残念な雰囲気を見事再現した6つ子が所狭しと暴れまわり、おそ松さんの世界観をさく裂させている。
この特報映像では、実写映画の第2弾ということで、ナレーションは、アニメ『おそ松さん』で次男・カラ松役を演じる、声優・中村悠一が担当。『おそ松さん』らしさを感じる映像に、実写映画へのさらなる期待感が高まる。また、公式SNSでは、30秒特報映像の後半ナレーションをAぇ! groupと西村が担当する“6つ子ver”も投稿される。
【写真】第一弾は…Snow Manが最強の6つ子『おそ松さん』に
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、草間リチャード敬太の5人がそれぞれ、おそ松、カラ松、チョロ松、一松、十四松役に起用。さらに西村が末っ子トド松を演じる。タイトルからは、はちゃめちゃかつ壮大な展開が予想され、伝説の笑劇作(しょうげきさく)となる今作への期待感を最高潮に高めるタイトルとなっている。
そして『おそ松さん』に登場するキャラクターでおなじみのイヤミのギャグで、誰もが一度は真似したくなる“シェー”のポーズを決めており、そんな彼らのかたわらには『6つ子が帰ってきたザンス！』と、こちらもイヤミの口調でキャッチコピーが添えられており、“おそ松さん”らしさ全開のビジュアルとなっている。
さらに、あわせて解禁となった特報映像ではAぇ! groupと西村のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられており、『おそ松さん』の特報映像とは到底思えない、彼らのクールな表情、完璧なルックス、息をのむほど美しく研ぎ澄まされたオーラに圧倒される映像からスタート。
しかし、そんな彼らの美しさとは対照的に、映像後半では一転、個性豊かなクズでニートな6つ子になりきったAぇ! groupと西村が登場。おそ松さんの魅力でもある、かわいらしくもどこか残念な雰囲気を見事再現した6つ子が所狭しと暴れまわり、おそ松さんの世界観をさく裂させている。
この特報映像では、実写映画の第2弾ということで、ナレーションは、アニメ『おそ松さん』で次男・カラ松役を演じる、声優・中村悠一が担当。『おそ松さん』らしさを感じる映像に、実写映画へのさらなる期待感が高まる。また、公式SNSでは、30秒特報映像の後半ナレーションをAぇ! groupと西村が担当する“6つ子ver”も投稿される。