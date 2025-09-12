

キハ181系の特急「やくも」（撮影：南正時）

【貴重な写真40枚以上を一挙公開】▶山間部の路線でパワーを発揮し、豪快な走りを見せたキハ181系▶気動車だった時代の「しなの」や「やくも」「つばさ」▶山陰地方や四国の主力特急として活躍した全盛期▶そして開業直前の瀬戸大橋での貴重なショットなど

今では全国各地を当たり前のように走っている特急列車だが、全国に特急網を広げたのは気動車の功績が大きかった。

1961年に登場した国鉄のキハ82系は、まだ非電化路線が多かった時代に特急運転の拡大を実現し、鉄道の近代化に大きく貢献した。その後継として、勾配のある山岳路線向けに登場したのが大出力のエンジンを搭載したキハ181系である。

曲線的で優美なデザインのキハ82系は名車として語られることが多く、今でも鉄道ファンの人気が高いが、似たデザインながら角ばった外観とパワー重視のキハ181系はやや注目度が低かったように感じる。だが、筆者はキハ181系のパワフルさに魅せられた。今回は、山岳路線の特急を支えた実力派、キハ181系の足跡を振り返りたい。

豪快なエンジン音とパワフルな走り

キハ181系は、エンジン出力が小さく勾配線区に不向きというキハ82系の弱点を改良した大出力エンジンの特急気動車として、1968年に当時非電化だった中央西線の特急「しなの」でデビューした。

【写真】山間部の路線でパワーを発揮し、豪快な走りを見せたキハ181系。気動車だった時代の「しなの」や「やくも」「つばさ」、山陰地方や四国の主力特急として活躍した全盛期、そして開業直前の瀬戸大橋での貴重なショットなど

車体はキハ82系によく似たパノラミックウィンドウの前面貫通型だが、窓上のヘッドライト部分がキハ82系では丸みのあるデザインなのに対して角ばっているほか、中間車の屋根上には大出力のエンジンを冷却するための巨大なラジエーターを搭載しており、キハ82系と比べて全体的にいかつい外観が特徴であった。

筆者が初めてキハ181系に接したのはプロの写真家になったばかりの1971年、米坂線での蒸気機関車撮影を終えて米沢から上野へ帰る際に乗った特急「つばさ」だった。



東北本線を走るキハ181系の特急「つばさ」（撮影：南正時）

【写真】どこが違う？似ているようでさまざまな点が異なるキハ82系

現在は山形新幹線になった「つばさ」だが、当時はまだ奥羽本線に非電化区間があったため気動車での運転だった。それまで気動車特急はキハ82系に乗ったことがあったが、キハ181系の「つばさ」はそれとはまったく違うすさまじいエンジン音を立てて勾配区間に挑んだ。車体がブルンブルンと震えるようなパワフルな走りっぷりは、極端にいえばバスとダンプカーくらいの違いを感じた。

電化間近の山岳路線を疾走

平坦な関東平野に入ると軽快に東北本線を飛ばすが、ノッチが入るとエンジンが一気にグワーッとうなりだす。キハ82系ももちろんエンジンのうなりはあったが、キハ181系は乗っているだけでそのパワーが伝わってくる走りだった。一気にこの特急気動車に魅了された。



東北本線の鬼怒川橋梁を渡るキハ181系の特急「つばさ」（撮影：南正時）

だが、実はその当時、キハ181系の撮影は蒸気機関車の「ついで」であることが多かった。蒸機の現役末期でその撮影に追われていたからだが、これは裏を返せば、キハ181系が真っ先に投入されたのが山岳地帯の非電化幹線で、最末期の蒸機が迫力ある活躍を見せていた路線だったからでもある。

その後、筆者は1970年代後半から『特急・急行大百科』をはじめとする『ケイブンシャの大百科』の取材で全国の特急列車を撮影することになり、キハ181系を目的として撮影することも増えた。だが、やはり筆者にとって、キハ181系の記憶は蒸機撮影の思い出とともにあるといっていい。

前述の通り、キハ181系はまず1968年に「しなの」でデビューし、その後「つばさ」や「やくも」に投入された。いずれも山間部の勾配区間を走る列車である。

初めて走行シーンを撮影したのは1972年、電化完成間近の中央西線を走る特急「しなの」だった。取材の目的はD51形の重連貨物列車だったが、「つばさ」で鮮烈な印象を受けていただけに、当時はまだメインの撮影にしか使わなかったカラーフィルムでキハ181系を捉えようと待ち構えた。



電化直前の中央西線を走るキハ181系の特急「しなの」（撮影：南正時）

D51形は遠くから「バッ、バッバッバッバッバババババ……」と迫力あるブラスト音を響かせてやってくるが、キハ181系はそれよりもかなり遠くから近づいてくるのがわかった。目の前に現れた「しなの」は真っ黒になった屋根上に排煙をブワーっと巻き上げ、すさまじい音を立てて走り去っていった。



山間部を力走する特急「しなの」（撮影：南正時）

時刻表の表紙を飾った「やくも」の1枚

翌年には山陰本線で「やくも」のキハ181系を撮影した。この時は日の出とともに線路際で蒸機を待ち構えたが、時刻表を見ると本命であるC57形の列車の前に浜田発の始発「やくも」がやってくる。D51形牽引の列車を撮影した後、しばらくすると例のエンジン音とともに「やくも」が姿を現した。



山陰本線の折居付近を走るキハ181系の特急「やくも」（撮影：南正時）

【写真】「やくも」で活躍するキハ181系。食堂車を連結した長編成だった

美しい日本海の海岸線に沿って走るキハ181系の姿は今も気に入っている1枚だ。撮影時は使うあてのなかったこの写真は、数年後に時刻表の表紙を飾ることになった。

だが、これらの列車でのキハ181系の活躍は決して長くなかった。いずれも地方都市を結ぶ重要な幹線であり、電化が急ピッチで進められていたからである。「しなの」は1975年3月に全列車が振り子式の381系電車に交代し、同年11月には「つばさ」も電化完成により電車化。そして1982年には伯備線電化により「やくも」も381系に代わった。



キハ181系時代の「やくも」は食堂車キサシ180形を連結していた（撮影：南正時）



キハ181系に代わって「やくも」の顔となった381系電車（撮影：南正時）

山陰や四国での大活躍

後任の電車特急に役割を譲るキハ181系の交代劇は、決して華々しいものではなかった。待望の電化完成や特急の電車化を祝うムードの中で、ひっそりと交代していったという印象が強い。勾配の多い地方幹線のスピードアップのために登場した車両だけに、さらなるスピードアップのための電化によって追われていったのは宿命ともいえよう。

「しなの」や「つばさ」から撤退すると、キハ181系の活躍の舞台は山陰地方や陰陽連絡、四国など西日本の路線となった。

山陰や陰陽連絡の特急では、小郡（現・新山口）―米子・鳥取間の「おき」や、大阪と博多を山陰本線経由で結んだ「まつかぜ」、播但線を走る「はまかぜ」、京都と城崎や米子などを結んだ「あさしお」などで活躍した。国鉄特急色のキハ181系は、日本海沿いの区間や余部鉄橋など、山陰本線の美しい風景に映えた。



海岸線が美しい山陰本線三保三隅付近を走る全盛期のキハ181系「おき」（撮影：南正時）



山陰本線旧線の保津峡を通過するキハ181系の特急「あさしお」（撮影：南正時）

【写真】山陰本線の名所、余部鉄橋を渡る特急「あさしお」

どう撮る？キハ181系

四国では、1972年3月の山陽新幹線岡山開業に合わせて登場した初の特急「しおかぜ」「南風」に投入された。全国の特急取材ではこれらの列車を何度となく追った。



四国初の特急列車はキハ181系でデビューした。予讃線を走る特急「しおかぜ」（撮影：南正時）



絵入りのヘッドマークとなった後の特急「南風」（撮影：南正時）

【写真】高松駅に並ぶ四国初の特急列車「しおかぜ」と「南風」のキハ181系

ちなみに、キハ181系を撮るときにいつも考えていたのは、「キハ82系との違いをどう表現するか」だ。一見すると似ているだけに、ロングショットで撮ると角ばったヘッドライト周りのデザインなどキハ181系の特徴がわからない。そんなこともあり、キハ181系はアップの写真が多めだ。



キハ82系の特急「かもめ」（撮影：南正時）



キハ181系の特急「まつかぜ」。キハ82系と比べると前面窓上のライト部分やヘッドマーク、下部の尾灯部分などが角ばったデザインで、中間車両も屋根上に大きなラジエーターが目立つ（撮影：南正時）

キハ181系の「晴れ舞台」

筆者がキハ181系で一番の晴れ舞台だったと思っているのは、1988年に瀬戸大橋が開業する直前の試運転・試乗列車だ。

取材陣を乗せて開業前の瀬戸大橋を渡ったのはJR四国塗装になったキハ181系だった。列車は橋の真ん中にさしかかったところで停車し、そこでサプライズとして線路上に降りて撮影できる機会が設けられた。瀬戸大橋の上でとらえたキハ181系の姿は、橋を描いた試運転時の特別仕様のヘッドマークとともに強く印象に残っている。



瀬戸大橋線開業直前の試運転。瀬戸大橋内での貴重なカットだ＝1988年（撮影：南正時）

キハ181系はJR化後も活躍を続けたものの、やはり全盛期は国鉄時代だったであろう。JR四国では後継の2000系登場や電化で急速に姿を消し、JR西日本でも山陰本線の電化進展などによって活躍の場を狭め、2010年11月に最後まで残った「はまかぜ」での定期運用を終えた。



国鉄時代の特急「はまかぜ」。キハ181系が最後まで活躍した列車だった（撮影：南正時）

【写真をもっと見る】余部鉄橋や山陰本線旧線の保津峡、三保三隅の海岸線沿いなど、美しい日本の風景を走ったキハ181系の姿

大出力のエンジンを武器に山岳路線で力を発揮したキハ181系だったが、とくに初期は故障が頻発するなどのトラブルも多く、誰もが認める「名車」だったとは言いにくいだろう。

だが、豪快なエンジン音を響かせながら屋根を真っ黒にして働き続けたその姿はいかつい外観とともに、男性的な迫力を感じさせられる車両だったのである。



鉄道最前線の最新記事はX（旧ツイッター）でも配信中！フォローはこちらから

（南 正時 ： 鉄道写真家）