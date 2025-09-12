「仕事に戻れ、ふてくされるのは終わりだ」２部脱出が叶わず…移籍騒動の中村敬斗がついに練習に復帰！現地は騒然「今から本気で頑張ってくれ」「もう立ち直ったのか？」
フランス２部のスタッド・ドゥ・ランスは現地９月11日、移籍騒動が泥沼化していた日本代表MF中村敬斗が練習に復帰したと発表した。
「７月中旬から欠場していた中村敬斗は、病気による休暇を終え、今朝レイモン・コパ・ライフセンター（練習場）に戻った。この日本代表選手は、レッド＆ホワイトのチームに復帰し、クラブでの最初の２シーズンと同様に、プロ意識と野心をもってランスのユニホームを守るという強い決意を、経営陣、スタッフ、そして選手たちに改めて表明した」
ランスの２部に降格したことで移籍を志願し、それを認めないクラブと対立していると報じられていた中村は、「体調不良」を理由に日本ツアーに参加せず、その後もチームに合流していなかった。
フランスの大手紙『レキップ』によれば、フランスの移籍市場最終日となる９月１日には、スペインの強豪ビジャレアルからボーナス込みで1800万ユーロ（約30億円）のオファーがあったものの、S・ランスは拒否。12日まで移籍市場が開いているトルコのベシクタシュ行きの可能性も取り沙汰されていたが、やはり退団は叶わなかったようだ。
突然の発表に、現地は騒然。ファンからは次のような声が上がった。
「さあ、ゴールを決めなきゃ」
「よくやった」
「仕事に戻れ、ケイト、ふてくされるのはもう終わりだ」
「もし彼が本気なら、俺たちにとってめっちゃ大きいよ！」
「経営陣が（今回ばかりは）この件でしっかりとした態度を示した！ 契約は守り、尊重すべきものだ。彼がしくじったのだから、これからは彼が責任を負い、現場でしっかり結果を出さなければならない！」
「今から本気で頑張ってくれ。最初の試合は耳を引っ張られるような厳しいものになるよ」
「彼はもう鬱から立ち直ったのだろうか？」
クラブで練習もしていなかったため、９月の日本代表メンバーからも落選した中村。ワールドカップに向けて、“脱出”はできなかったフランス２部で結果を残すしかない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
