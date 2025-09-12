NY株式11日（NY時間15:21）（日本時間04:21）
ダウ平均　　　46091.88（+600.96　+1.32%）
ナスダック　　　22044.11（+158.05　+0.72%）
CME日経平均先物　44635（大証終比：+465　+1.05%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9297.58（+72.19　+0.78%）
独DAX　 23703.65（+70.70　+0.30%）
仏CAC40　 7823.52（+62.20　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.523（-0.021）
10年債　 　4.004（-0.042）
30年債　 　4.642（-0.054）
期待インフレ率　 　2.360（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.657（+0.005）
英　国　　4.606（-0.027）
カナダ　　3.155（-0.020）
豪　州　　4.233（-0.038）
日　本　　1.574（+0.010）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.27（-1.40　-2.20%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3674.30（-7.70　-0.21%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114277.56（+658.79　+0.58%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1681万0229（+96908　+0.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ