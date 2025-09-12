ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６００ドル高 シカゴ日経平均先物は４万４６３５円
NY株式11日（NY時間15:21）（日本時間04:21）
ダウ平均 46091.88（+600.96 +1.32%）
ナスダック 22044.11（+158.05 +0.72%）
CME日経平均先物 44635（大証終比：+465 +1.05%）
欧州株式11日終値
英FT100 9297.58（+72.19 +0.78%）
独DAX 23703.65（+70.70 +0.30%）
仏CAC40 7823.52（+62.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.523（-0.021）
10年債 4.004（-0.042）
30年債 4.642（-0.054）
期待インフレ率 2.360（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.657（+0.005）
英 国 4.606（-0.027）
カナダ 3.155（-0.020）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.27（-1.40 -2.20%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3674.30（-7.70 -0.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114277.56（+658.79 +0.58%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1681万0229（+96908 +0.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46091.88（+600.96 +1.32%）
ナスダック 22044.11（+158.05 +0.72%）
CME日経平均先物 44635（大証終比：+465 +1.05%）
欧州株式11日終値
英FT100 9297.58（+72.19 +0.78%）
独DAX 23703.65（+70.70 +0.30%）
仏CAC40 7823.52（+62.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.523（-0.021）
10年債 4.004（-0.042）
30年債 4.642（-0.054）
期待インフレ率 2.360（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.657（+0.005）
英 国 4.606（-0.027）
カナダ 3.155（-0.020）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.27（-1.40 -2.20%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3674.30（-7.70 -0.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114277.56（+658.79 +0.58%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1681万0229（+96908 +0.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ