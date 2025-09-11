＜ゴミ捨て場で待ち伏せ！？＞ご近所さんの『愚痴トーク』は1時間コース。捕まりかけた瞬間「あの、、、」

ご近所との良い関係を築くのは難しいですが、近しい存在だからこそ気を遣うものですよね。

中には気を遣わず馴れ馴れしくしてくる人もいるようで……。

今回は筆者の知人から聞いたそんなご近所さんとのげんなりエピソードをご紹介します。

勘弁してよ！！ 地獄のゴミ出し！ ご近所さんのうざトーク

ご近所の方も親しくなりたいと思ってくれてのことかもしれませんが

お互いに適度な距離感も大切ですね。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：花澤ひかる

主婦ライター。ママ友たちからの悩みを聞くうちに、この声を世に届けたいと、ブログなどで活動を開始し、現在はltnライターに転身。主婦目線を大事に、ママ世代へのフィールドワークと取材を行い、そのリアルな思いをコラムにすることをライフワークにする。