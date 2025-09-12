ボートレース住之江のG1「第53回高松宮記念特別競走」は11日、4日目11Ｒまでの予選が終了。きょう12日の5日目9〜11Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目は予選トップ通過の馬場貴也（41＝滋賀）が絶好枠に控える11Rだ。

連勝こそ「5」でストップした馬場だが、これで変なプレッシャーもなくなったか。機力は上位クラス。ケタ違いのインモンキーでぶっちぎる。順走狙う丸野は2、3着で狙うのがベストか。むしろ突き抜け期待なら峰。ここに来てパワー上昇。角度良く捲り差しが入れば面白い。カド椎名の強攻も不気味。

＜1＞馬場貴也 整備した効果もあって、課題だった乗りづらさも解消できて足も悪くない。あとは自分。

＜2＞丸野一樹 大したことない。吉田（裕平）選手の方が行き足、出足が良かった。合えばいいんですけどね。

＜3＞中田竜太 凄く感触が良くなってきた。ペラを調整して全体的に上積みができてます。

＜4＞椎名豊 レース足系の感じが変わらずいい。そのままでもいいのかな。

＜5＞峰竜太 出足関係というか乗り心地は少し気持ち悪い時はあるけど、他の足はいいですよ。

＜6＞篠崎元志 乗りづらいですね。足とのバランスを取るのが難しい。足は上位の人の次ぐらい。