福井競輪のG2「第41回共同通信社杯」（優勝賞金3090万円）は、きょう12日に開幕する。初日は12個レース全てが自動番組による一次予選。1〜2着、3着3人が二次予選A、3着9人、4〜5着、6着3人が二次予選Bに進出する。注目は12R。地元・福井の脇本雄太（36・94期）が異次元のスピードで制圧する。

地元のスター脇本を信頼。持病の腰痛の影響があっても、本来のスピードが違う。後方になっても大外をぶん回して人気に応える。マークは佐々木龍も対抗は逆転含みで山口。同門・栗山の果敢な攻めに乗り、番手から抜け出す。

＜1＞山口拳矢 直前バンクに入れなかったのが不安材料。初の栗山君へ。強いのはよく知っています。

＜2＞久米良 軽いギックリ腰から左膝に違和感が出て欠場。もう違和感ない。山口君と連係あるし岐阜へ。

＜3＞佐々木悠葵 ウエート練習をして良くなっていると思う。練習で使っているフレームに換える。自力。

＜4＞山岸佳太 練習はしっかりやったし、大きく変わらないと思う。佐々木悠君。

＜5＞脇本雄太 腰の痛みは減っているが、完治とはいかず不安材料。（地元ビッグで）プレッシャーがかかる大事な大会だが、目の前の一戦を頑張りたい。自力。

＜6＞栗山和樹 自力。車番がいいのはやりやすい。

＜7＞佐々木龍 状態はいつもと変わらず。初の脇本さんへ。

＜8＞柿沢大貴 少しずつ良くなっているが、本調子とはいかない。関東3番手。

＜9＞桑原大志 オールスターから新車だが、まだ迷っていて…。決めずに。