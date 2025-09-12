¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡¡3Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ¤ØÏ¢¾¡È¯¿Ê!¡¡Æ£Âô¡È¿·Éð´ï¡É¤µ¤¯Îõ¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤¿
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïÂè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î11Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½·èÄêÀï¤¬³«Ëë¤·¡¢»°¤ÄÇÃ¤Î½÷»Ò¤Ï¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬2Ï¢¾¡¤È¡È¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÆ£Âô¸Þ·î¡Ê34¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢25Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ò±äÄ¹¤ÎËö¤Ë9¡½7¡¢24Ç¯Æ±ÇÆ¼Ô¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤ò13¡½4¤Ç·âÇË¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏÏ¢ÇÔÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñ¾¡¼Ô¤Ï¸ÞÎØÀÚÉä¤ò·ü¤±12·î¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò±äÄ¹Àï¤ÎËö¤ËÂà¤±¤¿¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÎÆ£Âô¤ÏÀä¶«¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤©¡Á¡ª¡×¡£Ä¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤¬¤Û¤É¤±¡¢ÎØ¤òºî¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ë¾Ð¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ò²¼¤·¤¿ÇòÀ±È¯¿Ê¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢SC·Ú°æÂô¥¯¤â²¼¤·¤Æ2Ï¢¾¡¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢´¶¾ð¤à¤½Ð¤·¤ÇÀï¤¦¥í¥³¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Á¤ã¥À¥á¡£4Ç¯Á°¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ÆºÇ½é¡¢Éé¤±¤¿¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç´î¤ó¤À¡×
¡¡Âè1Àï¤Î±äÄ¹11¥¨¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤ò·è¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£Âô¤Î¥À¥Ö¥ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤Î³ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡Ö¥È¥Ã¥×¥¦¥¨¡¼¥È¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2·î¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¸å¤ËÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£µÈÅÄÃÎ¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¿·¤·¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¶¯¤ß¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é¥í¥³¤¬½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤É¤Î²ñ¾ì¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿21Ç¯Âç²ñ¤Ï¡¢Åö»þËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç2Ï¢ÇÔÈ¯¿Ê¤È¶ìÀï¡£º£²ó¤Ï´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ò¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°8»þ¤È¸á¸å1»þ³«»Ï¤Î2»î¹ç¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤ÇÀÅ¤«¤Ë¡¢åÌÌ©¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤¿¡£Æ£Âô¤Ï¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¡È¤â¤°¤â¤°¥¿¥¤¥à¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢»î¹ç´Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºîÀï²ñµÄ¤Þ¤Ç½àÈ÷ËüÁ´¡£¥Ï¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤¬¿Ê²½¤·¤¿¥í¥³¤Î2Ï¢¾¡¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£Á°²ó¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬2Ï¢ÇÔ¤«¤é3Ï¢¾¡¤ÎÂçµÕÅ¾¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤À¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤é¤·¤¯Àï¤¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÆ£Âô¡£¥í¥³¤é¤·¤¯É¹¾å¤Ç¾Ð´é¤È¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢»°¤ÄÇÃ¤ÎÀï¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¢¦¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï¡¡3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦½÷»Ò¤Ï¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¡Ê11¡¢12Æü¡Ë¤Ç³Æ¥Á¡¼¥à¤¬ÁíÅö¤¿¤ê¤Ç2ÅÙ¤º¤ÄÂÐÀï¤·¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·èÄêÀï¡Ê13¡¢14Æü¡Ë¤Ø¤È¿Ê¤à¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤ò´Þ¤á¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤Ë·èÄê¡£2¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤¦ÃË»Ò¤Ï¡¢Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬ÂåÉ½¤È¤Ê¤ë¡£ÃË½÷ÂåÉ½¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì»Ä¤ê2ÏÈ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¡¢12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤òÀï¤¦¡£