◾️＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞

特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/

◆チケット先行受付スケジュール

・森山直太朗オフィシャルFC「直ちゃん倶楽部」【年額会員先行】チケット受付

チケット受付期間：2025年8月8日（金）18:00〜8月18日（月）23:59

・森山直太朗オフィシャルFC【年額会員2 次 / 月額会員】先行

チケット受付期間：2025年8月29日（金）12:00〜9月7日（日）23:59

・森山直太朗オフィシャル先行

チケット受付期間：2025年9月13日（土）12:00〜9月23日（火祝）23:59

※各公演の他チケット先行・一般発売日や今後のツアースケジュール、その他詳細については随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。

◆チケット料⾦：8,500円（税込）

◆チケット詳細】

券種：指定席

⼊場制限：3歳以下⼊場不可／４歳以上チケット必要

枚数制限：先⾏１申し込みお⼀⼈様4枚まで

2025年

10⽉17⽇（⾦）神奈川・鎌倉芸術館【⼸弦葉】

10⽉24⽇（⾦）千葉・市川市⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

11⽉3⽇（⽉祝）新潟・南⿂沼市⺠会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

11⽉7⽇（⾦）島根・出雲市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】

11⽉8⽇（⼟）広島・上野学園ホール【Yeeeehaaaaw!】

11⽉15⽇（⼟）岩⼿・盛岡市⺠⽂化ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

11 ⽉16 ⽇（⽇）⻘森・五所川原市ふるさと交流圏⺠センター（オルテンシア）コンサートホール【Yeeeehaaaaw!】

11⽉22⽇（⼟）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂【Yeeeehaaaaw!】

11⽉23⽇（⽇）埼⽟・⼤宮ソニックシティ ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

11⽉29⽇（⼟）静岡・アクトシティ浜松 中ホール【⼸弦葉】

12⽉11⽇（⽊）東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール【⼸弦葉】

12⽉13⽇（⼟）宮城・東京エレクトロンホール宮城【Yeeeehaaaaw!】

12⽉20⽇（⼟）栃⽊・宇都宮市⽂化会館【Yeeeehaaaaw!】

12⽉26⽇（⾦）熊本・市⺠会館シアーズホーム夢ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

12⽉28⽇（⽇）福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール【⼸弦葉】

2026年

1⽉11 ⽇（⽇）兵庫・兵庫県⽴芸術⽂化センター KOBELCO ⼤ホール【⼸弦葉】

1⽉12⽇（⽉祝）滋賀・ひこね市⽂化プラザ グランドホール【Yeeeehaaaaw!】

1⽉17⽇（⼟）北海道・カナモトホール（札幌市⺠ホール）【Yeeeehaaaaw!】

1⽉24⽇（⼟）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

2⽉6⽇ （⾦）群⾺・⾼崎芸術劇場 ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】

2⽉8⽇ （⽇）栃⽊・那須野が原ハーモニーホール ⼤ホール【⼸弦葉】

2⽉15 ⽇（⽇）静岡・静岡市清⽔⽂化会館マリナート ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

2⽉21 ⽇（⼟）⾼知・⾼知市⽂化プラザ かるぽーと四国銀⾏ホール（⼤ホール）【Yeeeehaaaaw!】

2⽉23⽇（⽉祝）⾹川・ハイスタッフホール ⼤ホール【⼸弦葉】

2⽉28 ⽇（⼟）⼤分・宇佐市宇佐⽂化会館・ウサノピア ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉1⽇（⽇）宮崎・⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉8⽇（⽇）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】

3⽉20⽇（⾦祝）⼤阪・フェスティバルホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉21⽇（⼟）奈良・なら100年会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

3⽉25⽇（⽔）東京・昭和⼥⼦⼤学⼈⾒記念講堂【Yeeeehaaaaw!】

3⽉27⽇（⾦）⽯川・⽯川県⽴⾳楽堂 コンサートホール【⼸弦葉】

4⽉4⽇（⼟）愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール【⼸弦葉】

4⽉5⽇（⽇）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢【Yeeeehaaaaw!】

4⽉9⽇（⽊）北海道・札幌市教育⽂化会館【⼸弦葉】

4⽉11⽇（⼟）北海道・⼩樽市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】

4⽉18⽇（⼟）⻑崎・諫早⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】

4⽉19⽇（⽇）福岡・福岡サンパレス【Yeeeehaaaaw!】

4⽉25⽇（⼟）⼭⼝・三友サルビアホール（防府市公会堂）【Yeeeehaaaaw!】

4⽉26⽇（⽇）広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】

4⽉29⽇（⽔祝）宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】

今後のツアースケジュールに関しても随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。