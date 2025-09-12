森山直太朗、映画『風のマジム』主題歌「あの世でね」MV公開
森⼭直太朗が、映画『風のマジム』主題歌である「あの世でね」のMVを公開した。
どこか懐かしくコミカルなタッチでありながら、⾒たことがあるようでない不思議な映像美が繰り広げられる。今回のミュージックビデオを監督したのは、森⼭直太朗の数多くの映像作品を⼿掛けている、盟友・番場秀⼀監督。実在するサーカス団・さくらサーカスが出演し、劇中では森⼭直太朗⾃⾝が空中ブランコに挑戦しているシーンも登場するとのこと。今回のミュージックビデオ撮影で1番苦労した点はという質問に対して、本⼈は「最後のアクロバティック？じゃないですか、まさか⾃分が⽣まれてから空中ブランコに挑戦する世界線なんて想像していなかったので、それは（⾃分でも）びっくりしましたね。」とコメントしている。実際のミュージックビデオではどのような映像となっているか、ぜひご⾃⾝の⽬でチェックして欲しい。
なお森⼭直太朗は、20周年アルバム『素晴らしい世界』以来3年ぶり、12作⽬と13作⽬となる『⼸弦葉』と『Yeeeehaaaaw』という2枚のニューアルバムを10月17日にキャリア初の2枚同時発売する。2枚のニューアルバムは、それぞれ異なる2つのコンセプトを持ったアルバムとのことで、「あの世でね」も収録されている。
また、アルバム発売と同時に、2つのアルバムの世界を2つのツアーで構築する全国ツアー＜森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞もスタートする。
◾️アルバム『弓弦葉』
2025年10月17日（金）発売
価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25146
仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray）
◆収録内容
【CD】
1.序・弓弦葉 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
2.生きている 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
3.とどのつまり僕は 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
4.愛の花 〜I’m not in there〜 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔
ゲストボイス：内田也哉子
5.葉隠 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：大口俊輔
6.新世界 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※映画『素晴らしい世界は何処に』主題歌
7.森の小さなレストラン 作詞：御徒町凧 作曲：森山直太朗
編曲：田中庸介
※手嶌葵提供曲のセルフカバー
8.僕と自由と 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：トオミヨウ
9.静流 作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
10.あの世でね（Unplugged） 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※映画『風のマジム』挿入歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全13曲）
【Blu-ray】
弓弦葉 in pejite『あらかじめ投げられていた石』
［収録曲］
1.序・弓弦葉
2.生きている
3.とどのつまり僕は
4.愛の花 〜I’m not in there〜
5.取れそうなボタン
6.森の小さなレストラン
7.静流
8.さもありなん
9.僕と自由と
10.青い朝
11.あの世でね
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/
予約：https://umj.lnk.to/AWb3u2ryMB
◾️アルバム『Yeeeehaaaaw』
2025年10月17日（金）発売
価格：6,600円（税込） 品番：POCS-25147
仕様：1形態（1CD＋1Blu-ray）
◆収録内容
【CD】
1.Banquet！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
2.High-five 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
3.Yeeeehaaaaw！ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
4.Nonstop Rollin’ DOSA 作詞・作曲：森山直太朗
編曲：森山直太朗／櫻井大介
※ドラマ『地球の歩き方』挿入歌
5.なんかいいね。 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
6.さりとて商店街 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
7.遅咲きジャンゴ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
8.赤い鳥 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
※ゲストコーラス：森山良子
9.あの海に架かる虹を君は見たか
作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
10.バイバイ 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗
11.あの世でね 作詞・作曲：森山直太朗 編曲：森山直太朗／櫻井大介
※映画『風のマジム』主題歌
※CD音源には曲間にオリジナルサウンドが含まれております（全18曲）
【Blu-ray】
『あの海に架かる虹を君は見たか』＆『バイバイ』Living session
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/album/
予約：https://umj.lnk.to/AWb3u2ryMB
◆先着特典情報
▶森山直太朗公式オンラインショップ：
・購入特典 写真入りメッセージカード（自筆サイン付き）2 種
・事前予約特典 写真入り歌詞付きしおり ランダム３種
※事前予約期間：8月8日（金）18:00〜9月30日（火）23:59まで
森山直太朗公式オンラインショップ：https://official-goods-store.jp/naotaro/
▶HMV ： クリアファイル 2 種
▶セブンネット ： トート型エコバッグ 2 種
▶楽天ブックス ： アクリルキーホルダー 2 種
▶amazon ： アクリルコースター 2 種
◾️映画『風のマジム』
2025年9月5日（金）沖縄県先行公開 /9月12日（金）全国公開
◆ストーリー
伊波まじむ(伊藤沙莉)は那覇で⾖腐店を営む祖⺟カマル（⾼畑淳⼦）と⺟サヨ⼦（富⽥靖⼦）と暮らしながら、通信会社・琉球アイコムの契約社員として働いている。まじむは沖縄弁で「真⼼」を意味する⾔葉で祖⺟がつけた名前だ。いつも祖⺟と⼀緒に通うバーで、ラム酒の魅⼒に取り憑かれたまじむは、その原料がサトウキビだと知る。折しも社内ベンチャーコンクールが開催され、まじむは、南⼤東島産のサトウキビからラム酒を作る企画で応募するが、それはやがて家族、会社、島⺠をも巻き込む⼀⼤プロジェクトへと発展していく――。
◆スタッフ&キャスト
出演：伊藤沙莉 ／ 染⾕将太 ／尚⽞ シシド・カフカ 橋本⼀郎 ⼩野寺ずる／なかち 下地萌⾳ 川⽥広樹／眞島秀和 肥後克広／ 滝藤賢⼀／ 富⽥靖⼦／ ⾼畑淳⼦
原作：「⾵のマジム」原⽥マハ（講談社⽂庫）
主題歌 森⼭直太朗（ユニバーサル ミュージック）「あの世でね」
エグゼクティブプロデューサー：笹岡三千雄 製作：オーロレガルト
製作・配給：コギトワークス 共同配給：S・D・P
制作プロダクション：ポトフ 企画プロデューサー：関友彦 プロデューサー：佐藤幹也
脚本：⿊川⿇⾐ 監督：芳賀薫
2025/⽇本/DCP/カラー/シネマスコープ/ 5.1ch/105 分/G
◆Info
公式サイト：https://majimu-eiga.com/
公式Xアカウント：@majimu_eiga
公式Instagramアカウント：＠kazenomajimu_movie
◾️＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/
◆チケット先行受付スケジュール
・森山直太朗オフィシャルFC「直ちゃん倶楽部」【年額会員先行】チケット受付
チケット受付期間：2025年8月8日（金）18:00〜8月18日（月）23:59
・森山直太朗オフィシャルFC【年額会員2 次 / 月額会員】先行
チケット受付期間：2025年8月29日（金）12:00〜9月7日（日）23:59
・森山直太朗オフィシャル先行
チケット受付期間：2025年9月13日（土）12:00〜9月23日（火祝）23:59
※各公演の他チケット先行・一般発売日や今後のツアースケジュール、その他詳細については随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。
◆チケット料⾦：8,500円（税込）
◆チケット詳細】
券種：指定席
⼊場制限：3歳以下⼊場不可／４歳以上チケット必要
枚数制限：先⾏１申し込みお⼀⼈様4枚まで
2025年
10⽉17⽇（⾦）神奈川・鎌倉芸術館【⼸弦葉】
10⽉24⽇（⾦）千葉・市川市⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉3⽇（⽉祝）新潟・南⿂沼市⺠会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉7⽇（⾦）島根・出雲市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
11⽉8⽇（⼟）広島・上野学園ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉15⽇（⼟）岩⼿・盛岡市⺠⽂化ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11 ⽉16 ⽇（⽇）⻘森・五所川原市ふるさと交流圏⺠センター（オルテンシア）コンサートホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉22⽇（⼟）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂【Yeeeehaaaaw!】
11⽉23⽇（⽇）埼⽟・⼤宮ソニックシティ ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
11⽉29⽇（⼟）静岡・アクトシティ浜松 中ホール【⼸弦葉】
12⽉11⽇（⽊）東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール【⼸弦葉】
12⽉13⽇（⼟）宮城・東京エレクトロンホール宮城【Yeeeehaaaaw!】
12⽉20⽇（⼟）栃⽊・宇都宮市⽂化会館【Yeeeehaaaaw!】
12⽉26⽇（⾦）熊本・市⺠会館シアーズホーム夢ホール ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
12⽉28⽇（⽇）福岡・アクロス福岡 シンフォニーホール【⼸弦葉】
2026年
1⽉11 ⽇（⽇）兵庫・兵庫県⽴芸術⽂化センター KOBELCO ⼤ホール【⼸弦葉】
1⽉12⽇（⽉祝）滋賀・ひこね市⽂化プラザ グランドホール【Yeeeehaaaaw!】
1⽉17⽇（⼟）北海道・カナモトホール（札幌市⺠ホール）【Yeeeehaaaaw!】
1⽉24⽇（⼟）茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉6⽇ （⾦）群⾺・⾼崎芸術劇場 ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
2⽉8⽇ （⽇）栃⽊・那須野が原ハーモニーホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉15 ⽇（⽇）静岡・静岡市清⽔⽂化会館マリナート ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
2⽉21 ⽇（⼟）⾼知・⾼知市⽂化プラザ かるぽーと四国銀⾏ホール（⼤ホール）【Yeeeehaaaaw!】
2⽉23⽇（⽉祝）⾹川・ハイスタッフホール ⼤ホール【⼸弦葉】
2⽉28 ⽇（⼟）⼤分・宇佐市宇佐⽂化会館・ウサノピア ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉1⽇（⽇）宮崎・⽇向市⽂化交流センター ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉8⽇（⽇）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
3⽉20⽇（⾦祝）⼤阪・フェスティバルホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉21⽇（⼟）奈良・なら100年会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
3⽉25⽇（⽔）東京・昭和⼥⼦⼤学⼈⾒記念講堂【Yeeeehaaaaw!】
3⽉27⽇（⾦）⽯川・⽯川県⽴⾳楽堂 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉4⽇（⼟）愛知・愛知県芸術劇場 コンサートホール【⼸弦葉】
4⽉5⽇（⽇）三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢【Yeeeehaaaaw!】
4⽉9⽇（⽊）北海道・札幌市教育⽂化会館【⼸弦葉】
4⽉11⽇（⼟）北海道・⼩樽市⺠会館【Yeeeehaaaaw!】
4⽉18⽇（⼟）⻑崎・諫早⽂化会館 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
4⽉19⽇（⽇）福岡・福岡サンパレス【Yeeeehaaaaw!】
4⽉25⽇（⼟）⼭⼝・三友サルビアホール（防府市公会堂）【Yeeeehaaaaw!】
4⽉26⽇（⽇）広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】
4⽉29⽇（⽔祝）宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】
今後のツアースケジュールに関しても随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。
関連リンク
◆＜森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞特設サイト
◆森⼭直太朗 オフィシャルサイト
◆森⼭直太朗 オフィシャルX
◆森⼭直太朗 オフィシャルInstagram
◆森⼭直太朗 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆森⼭直太朗 オフィシャルTikTok