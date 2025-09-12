関西テレビ音楽イベント「Livejack 2025」開催決定 aoen・SUPER★DRAGON・BUDDiiS・ふぉ〜ゆ〜出演
【モデルプレス＝2025/09/12】関西テレビによる大型音楽イベント『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』が、11月1日に大阪城ホールにて開催されることが決定した。
【写真】HYBE発・新J-POPグループ「aoen」イケメン揃いのメンバー
今年もテーマは“ダンスボーカル”。出演アーティストとして、aoen・SUPER★DRAGON・BUDDiiS・ふぉ〜ゆ〜が決定した。『Livejack』でしか見ることのできない特別な組み合わせも見どころ。また、関西テレビ音楽イベントではお馴染みの中島ヒロト（FM802 DJ）と高橋みなみもMCとして登場する。（modelpress編集部）
このたび、『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』に出演させていただくこととなりました！日頃よりaoenを応援いただいている皆さまに感謝を込めて、当日は最高のステージをお届けいたします！テーマがダンスボーカルということですが、aoenにはダンスを得意としているメンバーがたくさんいるので、パフォーマンスにもぜひ注目してくださいね。大阪でお会いできるのを楽しみにしています！
今回Livejackへの初出演が決まり、今からとても楽しみです！結成10周年という節目の年に、こうしてお世話になっているカンテレさんのイベントに出演させていただくからには、最高に熱いパフォーマンスをカマして会場をジャックしたいと思います！個人的に大阪は幼い頃から縁のある第2の故郷なので、この地でライブできて嬉しいです。BLUEはもちろん、初めてスパドラを観る方にも楽しんでいただけるよう頑張ります！
BUDDiiSとして2年ぶりの出演なのでめちゃめちゃ楽しみです！！！まだまだ僕たちと初めましての方も多いと思いますが、推しが必ず1人見つかるグループなので、何も心配せずにありのままお楽しみください◆（◆は正しくは顔文字）最高のパフォーマンスをお届けします！大阪に行けることもとっても嬉しいです！何度来ても大阪弁は上手になれへんけど何回も来ても大好きな場所です、とにかく楽しみ◆
この度、ふぉ〜ゆ〜がカンテレフェス『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』への出演が決定致しました。まず、これを言わせて下さい。「カンテレさんありがとうございます」昨今、ふぉ〜ゆ〜界隈では、フェスに出てみたいという思いが沸々と湧き上がり、僕らの一つの目標となっていました。大袈裟に言うとふぉ〜ゆ〜の夢です。それをカンテレさんは叶えてくれました。僕らの夢を一つ叶えてくださりありがとうございます。僕らの夢の場で共に盛り上がりませんか？そして、この1つの大きなチャンスで、1人でも多くの方にふぉ〜ゆ〜を知ってもらい、その方々と一緒に楽しく遊べる機会が増えたらいいなとメンバー一同考えております。精一杯会場を盛り上げたいと思います。よろしくお願い致します。
◆「Livejack 2025 SMASH BEAT SP」
日程：11月1日（土）開場14：30／開演15：30
会場：大阪城ホール
出演（50音順）：aoen、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、ふぉ〜ゆ〜
MC：中島ヒロト（FM802 DJ） 高橋みなみ
【Not Sponsored 記事】
◆「Livejack 2025」開催決定
◆aoen／優樹（YUJU）コメント
◆SUPER★DRAGON／飯島颯コメント
◆BUDDiiS／FUMINORIコメント
◆ふぉ〜ゆ〜／福田悠太コメント
