ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６１０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間14:06）（日本時間03:06）
ダウ平均 46101.30（+610.38 +1.34%）
ナスダック 22040.33（+154.27 +0.70%）
CME日経平均先物 44650（大証終比：+480 +1.08%）
欧州株式11日終値
英FT100 9297.58（+72.19 +0.78%）
独DAX 23703.65（+70.70 +0.30%）
仏CAC40 7823.52（+62.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.529（-0.015）
10年債 4.017（-0.029）
30年債 4.657（-0.039）
期待インフレ率 2.371（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.657（+0.005）
英 国 4.606（-0.027）
カナダ 3.165（-0.010）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.38（-1.29 -2.03%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3673.10（-8.90 -0.24%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114528.50（+909.73 +0.80%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1686万5467（+133967 +0.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
