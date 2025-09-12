中森明菜、明治チョコレートのテーマを歌い継ぐコラボ動画12組のトップバッターに！本編写真＆コメント公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

“明治ミルクチョコレート”の発売開始99周年を記念して、総勢12組の豪華アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ「Melody of meiji」の企画が開始される。そのトップバッターとして、中森明菜が登場する。

■中森明菜、五木ひろし、TOSHI-LOW、FRUITS ZIPPERら豪華アーティスト12組が参加する「Melody of meiji」

「Melody of meiji」では、中森明菜、五木ひろし、TOSHI-LOW、FRUITS ZIPPERなど、世代を超えた12組の豪華アーティストとのコラボレーション動画を特設サイトで毎月公開予定。各アーティストが「明治チョコレートのテーマ」を歌い継ぐ。

第1弾は「花の82年組」のひとりであり、1980年代を代表する歌手、中森明菜とのコラボレーション。中森の企業動画への出演は約15年ぶりとなっており、明治の動画への出演は実に約37年ぶりとなる。中森が楽しそうに歌い上げる姿に注目だ。さらに、最近のチョコ愛や、当時の当社のバレンタイン企画への出演を振り返るコメントも公開される。

9月13日公開の中森明菜から始まり、10月13日は今年デビュー60周年を迎えた五木ひろし、11月13日は今年で結成30周年を迎えた人気ロックバンドBRAHMANのTOSHI-LOW、そして12月13日はZ世代から大人気のFRUITS ZIPPERの動画が公開予定で、以降も続々と繋がれていく。

■総勢5名の有名小説家とのオリジナル短編小説コラボレーション「チョコレートをめぐる物語」の企画も

「チョコレートをめぐる物語」では小川糸、江國香織、角田光代ら有名小説家5名が、“明治ミルクチョコレート”100周年を記念し、チョコレートを題材にした短編小説を執筆。第1弾では『食堂かたつむり』『小鳥とリムジン』などで知られる小川糸の物語を、第2弾では『きらきらひかる』『冷静と情熱のあいだ Rosso』などで知られる江國香織の物語を公開しており、第3弾以降も含めて雑誌MOE（白泉社）で順次掲載される。

■「Melody of meiji 中森明菜Ver.」本編動画エピソード

チョコレートのようなブラウンのシャツに身を包んだ中森が、録音スタジオに登場。デスク上に“明治ミルクチョコレート”を見つけると、弾んだ声で「わあチョコレート！」とうれしそうに手に取った。

「最近、本当にチョコレートにハマっちゃって、毎日チョコレートを食べないといられないくらい」とチョコ愛を語ると、レコーディング室へ向かった。笑みを浮かべながら、「チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治♪」と、可憐で伸びやかな歌声を披露。自身の歌声をバックに、「たくさんコマーシャルの方にも出させていただいて、バレンタインデーの企画があって、鏡の前で練習するんですね、こうやって」と“明治ミルクチョコレート”との思い出を実演しながら当時を振り返った。

リズムに合わせて指を指揮棒のように振る姿や、スタッフと楽しそうに会話するレコーディング中の様子も公開される。無事に収録を終えた中森は、チョコレートをデスクに戻し、10月公開のアーティストへとバトンを繋ぐ。

■中森明菜 コメント

