バスの中で、赤ちゃんが突然リバース！ パニックになった私を救ってくれた、老夫婦の『温かい言葉』

筆者の息子がまだ小さいのころのエピソードです。

「赤ちゃんはよく吐く」というのは知っていましたが、息子の初めての嘔吐は、なんと移動中のバスの中。突然のことに頭が真っ白になってしまった私を救ってくれたのは、見知らぬ老夫婦の華麗な連係プレーだったのです。

バスで移動中

ご夫婦の連係プレーはとても見事で、私は「なぜこんなに落ち着いた対応ができるんだろう」

と真っ白な頭の中で、そんなことを考えていました。

今でも小学生になった息子とあの時と同じバスを利用することがありますが、あの日のお世話になったご夫婦のことと、感謝の気持ちを思い出します。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：あすおかあすか

FTNコラムニスト：Emma.I

長年人事業務に携わり、働き続ける人々の本音や葛藤に触れてきたライター。

現在は仕事や自身の育児を通じて得た経験を元に、誰かの心に寄り添い、クスッと笑えるエピソードを執筆中。特に、女子中高出身者の視点やグローバル企業出身者の視点からの記事を得意とする。