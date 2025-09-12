ちゃんみな「ハレンチ」の歌声が響く！“NURO”新CM第1弾で圧巻のパフォーマンスを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ちゃんみなが出演する“NURO（ニューロ）”新CMシリーズ第1弾が、9月13日より地上波およびデジタルで放映される。

■ちゃんみなの圧巻パフォーマンスでブランドビジョンを体現

“NURO”はこれまで、音楽、映画、ゲーム、アニメなど、ソニーグループが創出する心揺さぶる感動を通信を通じて届けてきた。新CMの「世界は、変わるのを待っている。」というメッセージには、ひとりのクリエイターが生み出す感動が“NURO”のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められている。

その“NURO”のブランドビジョンを体現する新CMには、ソニー・ミュージックレーベルズに所属するアーティスト・ちゃんみなを起用。既成概念にとらわれない表現で世界をアップデートし続けるちゃんみなのパワフルな姿勢と、“NURO”が目指す「制約にとらわれず、人や企業をあらたな可能性へと解き放つ」というブランドの意志が共鳴し、今回の起用に至った。

ちゃんみなの圧巻のパフォーマンスが、“NURO”の唯一無二の世界観を力強く表現する本CM。今後の展開にも注目だ。

さらに、アニメ『鬼滅の刃』や『Horizon Forbidden West』『アストロボット』といったゲームタイトルなど、ソニーグループが誇る様々なエンタテインメントIP（コンテンツ）や、“NURO”がパートナーシップを締結したプロバスケットボールクラブ、アルバルク東京の選手たちの躍動するシーンが、“NURO”がつなぐ感動の世界を彩る。

■CMストーリー

感情を閉じ込めて、モノクロームの世界にたたずむひとりの少女。彼女を取り巻く景色は次第に黒に染まっていく。そこへ響くちゃんみなの歌声。そして“NURO”によって様々なコンテンツが、鮮やかな光を放って少女の元へと届く。感動を呼び覚まされた少女は、心の色彩を解放していく…。

この物語を通じて、“NURO”が人々の胸を打つコンテンツを届けることを支え、感動で世界を動かすきっかけを生み出す存在であることを表現している。

■関連リンク

NURO 公式サイト

https://www.nuro.jp/brand/

ちゃんみな OFFICIAL SITE

https://chanmina.com/

■CM場面写真他

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Europe. Developed by Guerrilla. Horizon Forbidden West is a registered trademark or trademark of Sony

Interactive Entertainment LLC.