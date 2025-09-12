◇女子ゴルフツアー ソニー日本女子プロ選手権第1日（2025年9月11日 茨城県 大洗GC（6840ヤード、パー72））

雷雲接近のためサスペンデッドとなり17組50選手がプレーを終えられなかった。ツアー5勝の青木瀬令奈（32＝リシャール・ミル）が3バーディー、1ボギーの70で回り、2アンダーでトップと2打差の暫定8位につけ、メジャー初優勝に向けて好発進。68をマークした小林光希（23＝三徳商事）らが4アンダーで暫定首位に立った。12日は第1Rの続きと第2Rを行う。

風と雨の中、青木瀬が難関コースを制圧した。2番と6番でショットをピンに絡めて伸ばし、9番はチップインバーディー。合計22パットとグリーン上での粘りも光った。2月に大洗GCで藤田さいきとともに「プチ合宿」を行い、各ホールの特徴はインプット済み。効果はてきめんで「危なげないわけではなかったけど、しっかりメリハリをつけられた」と胸を張った。

親交のある阪神の藤川球児監督の存在も大きい。「苦しい選択をし続けてほしい」。数年前に授かった金言は、今も生きる指標で「休むか、トレーニングに行くか。苦しい選択を続けられる人が最後は勝つ」と言う。7日のリーグ優勝決定後、同様に親交のあるコーチ兼キャディーの大西翔太氏を通じて祝福のメッセージを送ると、「ともに頑張ろう」と返ってきた。優勝監督からのエールは大舞台で戦う力になっている。

メジャー最高成績は22年ワールド・サロンパス・カップの2位でまだ勝利はない。「この試合はプロの中の一番を決める大会。気合の入り方は違う」。好位置につけて初戴冠への思いは強くなった。