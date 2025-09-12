9人組ガールズグループ「NiziU」のMAKO、AYAKA、RIMAが11日、「ジミー チュウ ストリートカフェ銀座」（東京都中央区）の12日のオープンの先立つイベントに出席した。ロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」は、日本初

となるストリートカフェ。

3人はJIMMY CHOOのアイコンシューズである水のしずくにインスパイアされた「SCRLETT

（スカーレット）」シリーズのシューズと新作バッグ「BAR HOBO（バー ホーボー）」を身にまとい、華やかさと個性を表現。 ストリートな空間に映える姿で、ブランド創設当初に使用され

ていたカラー「ウィンターブルーム」で統一されたインテリアや、グリーンとフラワーが彩るイングリッシュガーデンのような空間を一足先に体験し笑顔を見せた。

カフェはブランドの遊び心あふれる英国スピリッ

トを洗練されたムードで表現。英国で愛されるフィッシュ＆チップスやスコーン、さわやかなジントニックなど、クラシックでありながら心躍るメニューがズラリ。さらに、ロンドンの活気あふれるアート文化に敬意を表し、日本のグラフィティアートの第一人者KAZZROCK氏が特別に手

がける、ここでしか見ることのできない期間限定のオリジナルアートが迎えてくれる。

MAKO、AYAKA、RIMAはブランドの遊び心あふれる世界観の魅力について語った。

−−「ジミー チュウ ストリートカフェ銀座」に訪れてみて感じた印象をお聞かせください。

MAKO「ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした」

−−英国のクラシックなメニューがそろっていますが、気になったメニューはありましたか？

AYAKA「サーモンがのったガーデンサラダが華やかでおいしそうで、ボリューム感も魅力的でした」

RIMA「昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは(表面が)こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなって

しまいました」

MAKO「スコーンを紅茶やドリンクと一緒にロンドンの気分を感じながら味わいたいと思いました」

−−ジミーチュウはロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。NiziU の皆さんも世界を舞台に活躍されていますが、海外や異文化から受けた刺激がパフォーマンスに影響することはありますか？

MAKO「海外での経験が表現力の幅を広げ、現地の言語や雰囲気に合わせたパフォーマンスをすることができていると感じます」

AYAKA「先輩アーティストの2PMさんの日本コンサートで刺激を受け、そんな憧れの先輩方のように自分達のコンサートができたらいいなと思います」

−−普段、休日にカフェを訪れることはありますか？カフェでの過ごし方、楽しみ方があれば教えてください。

RIMA「息抜きやリフレッシュのためにカフェを利用して、お母さんとのショッピングの合間にもよく行きます。綺麗

でリラックスできる空間が大好きです」

MAKO「読書が好きなので本を読みにカフェに行くことが多いです」

−−本日のファッションのポイントを教えてください。

AYAKA「全身ホワイトの中で、バターミルク(イエロー)のパンプスとバッグがポイントになっています」

MAKO「シューズとバッグの鮮やかさを際立たせるために、服はシンプルにしました。歩くたびにキラキラ輝くシルバ

ーのヒールがお気に入りです」

RIMA「全身秋っぽいブラウンのコーデにしました。ヒールの安定感があって、歩きやすいのでお気に入りです」

−−今のファッションでどこにいきたいですか？

MAKO「このまま銀座を3人で歩きたいです」

RIMA「ヒールを履くときに、自己肯定感が上がる気がするし、背筋も伸びるので、（ヒールの）音が鳴るところで歩きたいです」

−−この秋、チャレンジしてみたいファッションはありますか？

AYAKA「今日のバターミルク(イエロー)のような差し色を意識して、秋を楽しみたいと思います」

RIMA「普段シンプルな色の服が好きなので、今日みたいに小物でポイントをつけたファッションが素敵だなと思ったので、取り入れていきたいです」

−−この秋、チャレンジしてみたいことはありますか？

AYAKA「お菓子作りが好きで、最近チーズケーキを美味しく作るのにハマっているので、さらに上を目指して本格的なチーズケーキを作りたいです」

MAKO「読書の秋ということで、今年の秋は10冊読めたらいいなと思っています。（よく読むジャンルは）哲学や人間

の在り方について、などを読んでいます」

−−最近、NiziU のメンバー内で流行っていることやマイブームがあれば、教えてください。

MAKO「デジタルカメラが流行っています。メンバー同士でツアーやイベントの際に撮り合いっこをして、送りあっています」

AYAKA「画質がエモい感じで撮れるのが可愛いので、古めの中古のカメラなど使ったりしています」

−−最後に、ジミーチュウのカフェを訪れる方に向けて、一言お願いします。

AYAKA「とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います」