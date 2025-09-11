夫と連絡が途絶え、パニック！「ごめん、実は」緊急時に連絡が取れなかった理由に、妻「反省」

こまめに連絡していた相手と突然連絡が取れなくなったらとても不安ですよね。今回は出張中の夫と突然連絡が取れなくなり、不安で一日中スマホを手放せなかった筆者の友人A子から聞いた、現代だからこそ起こるヒヤリとするエピソードです。

突然通話が切れてしまった

普段は仕事や休憩の合間を縫ってこまめに連絡をくれる夫なのですが、出張中に連絡が途絶えてしまうことがありました。

いざという時の為に身近な人の電話番号を覚えておくのが常識だと思っていたのですが、夫は違い、夫婦間で認識が異なっていたと確認しなかったことを反省したそうです。

それからすぐ、家族の電話番号を紙に控え、防災バッグと財布に入れることにしたそうです。

アナログな備えの大切さを実感するエピソードでしたね。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ねこの

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。