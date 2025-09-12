歌手の中森明菜（６０）が３７年ぶりに明治のＣＭ動画に出演することが１１日、分かった。

「明治ミルクチョコレート」の発売開始９９周年を記念した特別企画「Ｍｅｌｏｄｙ ｏｆ ｍｅｉｊｉ」の第１弾アーティストに決定。明菜が歌う「チョコレート、チョコレート、チョコレートは明治♪」のフレーズでおなじみの「明治チョコレートのテーマ」（作曲・いずみたく氏）の歌唱動画が、１３日に特設サイトに公開される。

１９８０年代に「明治ミルクチョコレート」のＣＭキャラクターを務めており、今回は久々の歌唱に。チョコレートのようなブラウンのシャツに身を包み、録音スタジオに現れると「ここ最近、本当に本当に本当に本当に本当に、毎日チョコレートを食べないといられないぐらい、最近ハマっています」とチョコ愛を告白した。レコーディング室では伸びやかな歌声を披露した。スタッフと談笑するなどリラックスした雰囲気。リズムに合わせて、指揮棒のように指を振る場面も見られた。

明菜は「明治さんには過去、たくさんコマーシャルにも出させていただいて、本当にお世話になりました」と感謝。「いろんなパターンで撮らせていただいている中に、バレンタインデーの企画があって。着物を着て、好きなボーイフレンドにチョコレートをどんな風にあげたら気に入ってもらえるのかな、というのを鏡の前で練習するんです。そのＣＭを撮っていた時の記憶が、昨日のように覚えています」と懐かしんだ。

「Ｍｅｌｏｄｙ ｏｆ ｍｅｉｊｉ」は、来年の発売１００周年に向けて豪華アーティスト１２組が楽曲を歌い継ぐ企画。１０月は五木ひろし（７７）、１１月は「ＢＲＡＨＭＡＮ」のＴＯＳＨＩ―ＬＯＷ（５０）、１２月はＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲの動画が特設サイトに公開される。

〇…明菜は「明治チョコレート」の思い出に「小学校の低学年の時に自分のお年玉で買って、少しずつ大事に食べた記憶がある」と回想。チョコ熱が再燃しており「ここ２か月ぐらいは無性に毎日食べたくなって、大体１枚は食べます。つい食べちゃうんです。自分でもびっくり（笑）」とはにかんだ。