人気子役・増田梨沙（１１）の活躍がめざましい。昨年１０月期の日本テレビ系「放課後カルテ」で連続ドラマ初レギュラーを務め、そこからわずか１年で４作のドラマに出演。１０月１日スタートの同局系「おいしい離婚届けます」（水曜・深夜０時２４分、中京テレビ制作）には、物語の鍵を握る少女役で出演する。このほど、スポーツ報知に意気込みや今後の目標を語った。

インタビューを行ったのは８月上旬。学業に習いごと、子役としても引っ張りだこの小学６年生だが、「夏休みの宿題はもう終わっちゃいました！最近は英検や資格の勉強をしています」と涼しい顔を見せる。

ＮＨＫ Ｅテレ人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんや、ミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」のアーニャ役で知られる本格派だ。昨夏に松下洸平らを擁する芸能事務所「キューブ」に所属し、「放課後カルテ」で初めて連ドラにレギュラー出演。以降、今年１月期のフジ系「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」で２００人超からオーディションで主要な役を射止め、４月期の日本テレビ系「ダメマネ！」で主人公の幼少期に抜てきされるなど快進撃が続く。

「おいしい離婚―」は、弁護士と探偵の男性カップルが離婚弁護を請け負うリーガルドラマ。ダブル主演の前田公輝と水沢林太郎の前に現れる謎の少女役にオーディションで選ばれ、「とってもうれしい！重要な役なので頑張りたい」。無邪気でかわいらしいが、大人びた言動や洞察力がある役柄で「セリフは覚える感覚ではなく、台本を読んでいるうちに役の感情や言葉が自然に体に入っていく」と勘の良さと天性の魅力を発揮している。

主演の前田も、ＮＨＫ教育テレビ「天才てれびくんＭＡＸ」などでの子役活動を経て、俳優として活躍。増田にとっては、お手本的な存在で「休憩中はとにかく優しくて、お芝居が始まった時の切り替わりがすごくて尊敬します。いつか前田さんのようにドラマの主演を任されるような女優さんになりたい」と掲げた。

話題作への出演を重ね、「この一年でたくさんのドラマで刺激をもらい、少し成長できた」と手応えを口に。今年は小学校生活ラストイヤーで「本格ミステリー作品で犯人役や悪女役、今まで演じたことのないような影のある役にも挑戦してみたい」と子役から女優としてのステップアップを誓った。（奥津 友希乃）

◆増田 梨沙（ますだ・りさ）２０１３年１０月２２日、東京都生まれ。１１歳。１８年、子役デビュー。１９年からＥテレ「みいつけた！」でスイちゃんを歴代最長の５年間担当。２１年、テレ東系「つまり好きって言いたいんだけど、」でドラマ初出演。主な出演作はミュージカル「ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ」「この世界の片隅に」など。身長１３６センチ。特技はダンス、動画編集。