NiziU・MAKO、AYAKA、RIMAが「ジミー チュウ」日本初ストリートカフェに来店 RIMAはチーズトーストに興味津々
9人組ガールズグループ・NiziUのMAKO、AYAKA、RIMAが、12日にオープンとなるロンドン発グローバルラグジュアリーアクセサリーブランド「JIMMY CHOO（ジミー チュウ）」の日本初ストリートカフェ「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza（ジミー チュウ ストリートカフェ銀座）」にひと足先に来店した。
【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU
「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza」は、ブランドの遊び心あふれる“英国スピリット”を洗練されたムードで表現。イギリスで愛されるフィッシュ＆チップスやスコーン、爽やかなジントニックなど、クラシックでありながら心躍るメニューが、訪れる方をロンドンの街角へと誘う。さらに、ロンドンの活気あふれるアート文化に敬意を表し、日本のグラフィティアートの第一人者であるKAZZROCK氏が特別に手がける、JIMMY CHOO Street Cafe Ginzaでしか見ることのできない期間限定のオリジナルアートが出迎える。
オープンに先立って来店したMAKO、AYAKA、RIMAは同ブランドのアイコンシューズである水のしずくにインスパイアされた「SCARLETT（スカーレット）」シリーズのシューズと新作バッグ「BAR HOBO（バー ホーボー）」を身にまとい、それぞれが同ブランドらしい華やかさと個性を表現。ストリートな空間に映える姿で、ブランド創設当初に使用されていたカラー「ウィンターブルーム」で統一されたインテリアや、グリーンとフラワーが彩るイングリッシュガーデンのような空間をひと足先に体験し、ブランドの遊び心あふれる世界観の魅力について語った。
MAKOは「ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした」、RIMAは「昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなってしまいました」と来店した感想をコメント。AYAKAは「とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います」と呼びかけた。
【コメント】
――「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza」に訪れてみて感じた印象をお聞かせください。
MAKO：ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした。
――イギリスのクラシックなメニューがそろっていますが、気になったメニューはありましたか。
AYAKA：サーモンがのったガーデンサラダが華やかで美味しそうで、ボリューム感も魅力的でした。
RIMA：昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなってしまいました。
MAKO：スコーンを紅茶やドリンクと一緒にロンドンの気分を感じながら味わいたいと思いました。
――ジミーチュウはロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。NiziUの皆さんも世界を舞台に活躍されていますが、海外や異文化から受けた刺激がパフォーマンスに影響することはありますか。
MAKO：海外での経験が表現力の幅を広げ、現地の言語や雰囲気に合わせたパフォーマンスをすることができていると感じます。
AYAKA：先輩アーティストの「2PM」さんの日本コンサートで刺激を受け、そんな憧れの先輩方のように自分たちのコンサートができたらいいなと思います。
――普段、休日にカフェを訪れることはありますか。カフェでの過ごし方、楽しみ方があれば教えてください。
RIMA：息抜きやリフレッシュのためにカフェを利用して、お母さんとのショッピングの合間にもよく行きます。きれいでリラックスできる空間が大好きです。
MAKO：読書が好きなので本を読みにカフェに行くことが多いです。
――本日のファッションのポイントを教えてください。
AYAKA：全身ホワイトの中で、バターミルク（イエロー）のパンプスとバッグがポイントになっています。
MAKO：シューズとバッグの鮮やかさを際立たせるために、服はシンプルにしました。歩くたびにキラキラ輝くシルバーのヒールがお気に入りです。
RIMA：全身秋っぽいブラウンのコーデにしました。ヒールの安定感があって、歩きやすいのでお気に入りです。
――今のファッションでどこにいきたいですか。
MAKO：このまま銀座を3人で歩きたいです。
RIMA：ヒールを履くときに、自己肯定感が上がる気がするし、背筋も伸びるので、（ヒールの）音が鳴るところで歩きたいです。
――この秋、チャレンジしてみたいファッションはありますか。
AYAKA：今日のバターミルク（イエロー）のような差し色を意識して、秋を楽しみたいと思います。
RIMA：普段シンプルな色の服が好きなので、今日みたいに小物でポイントをつけたファッションが素敵だなと思ったので、取り入れていきたいです。
――この秋、チャレンジしてみたいことはありますか。
AYAKA：お菓子作りが好きで、最近チーズケーキを美味しく作るのにハマっているので、さらに上を目指して本格的なチーズケーキを作りたいです。
MAKO：読書の秋ということで、今年の秋は10冊読めたらいいなと思っています。（よく読むジャンルは）哲学や人間の在り方について、などを読んでいます。
――最近、NiziU のメンバー内で流行っていることやマイブームがあれば、教えてください。
MAKO ：デジタルカメラが流行っています。メンバー同士でツアーやイベントの際に撮り合いっこをして、送り合っています。
AYAKA：画質がエモい感じで撮れるのがかわいいので、古めの中古のカメラなど使ったりしています。
――最後に、ジミーチュウのカフェを訪れる方に向けて、ひと言お願いします。
AYAKA：とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います。
【ソロショット】美脚スラリ…上品なミニスカコーデで登場したNiziU
「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza」は、ブランドの遊び心あふれる“英国スピリット”を洗練されたムードで表現。イギリスで愛されるフィッシュ＆チップスやスコーン、爽やかなジントニックなど、クラシックでありながら心躍るメニューが、訪れる方をロンドンの街角へと誘う。さらに、ロンドンの活気あふれるアート文化に敬意を表し、日本のグラフィティアートの第一人者であるKAZZROCK氏が特別に手がける、JIMMY CHOO Street Cafe Ginzaでしか見ることのできない期間限定のオリジナルアートが出迎える。
MAKOは「ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした」、RIMAは「昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなってしまいました」と来店した感想をコメント。AYAKAは「とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います」と呼びかけた。
【コメント】
――「JIMMY CHOO Street Cafe Ginza」に訪れてみて感じた印象をお聞かせください。
MAKO：ストリートカフェの開放感があり、ラグジュアリーさと温かみが共存している空間が印象的でした。
――イギリスのクラシックなメニューがそろっていますが、気になったメニューはありましたか。
AYAKA：サーモンがのったガーデンサラダが華やかで美味しそうで、ボリューム感も魅力的でした。
RIMA：昔からチーズトーストが本当に大好きで、海外のチーズトーストは（表面が）こんがり焼かれていて、（ジミーチュウ ストリートカフェ銀座のチーズトーストも）その色を完璧に表現されてたので、今にも食べたくなってしまいました。
MAKO：スコーンを紅茶やドリンクと一緒にロンドンの気分を感じながら味わいたいと思いました。
――ジミーチュウはロンドン発のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。NiziUの皆さんも世界を舞台に活躍されていますが、海外や異文化から受けた刺激がパフォーマンスに影響することはありますか。
MAKO：海外での経験が表現力の幅を広げ、現地の言語や雰囲気に合わせたパフォーマンスをすることができていると感じます。
AYAKA：先輩アーティストの「2PM」さんの日本コンサートで刺激を受け、そんな憧れの先輩方のように自分たちのコンサートができたらいいなと思います。
――普段、休日にカフェを訪れることはありますか。カフェでの過ごし方、楽しみ方があれば教えてください。
RIMA：息抜きやリフレッシュのためにカフェを利用して、お母さんとのショッピングの合間にもよく行きます。きれいでリラックスできる空間が大好きです。
MAKO：読書が好きなので本を読みにカフェに行くことが多いです。
――本日のファッションのポイントを教えてください。
AYAKA：全身ホワイトの中で、バターミルク（イエロー）のパンプスとバッグがポイントになっています。
MAKO：シューズとバッグの鮮やかさを際立たせるために、服はシンプルにしました。歩くたびにキラキラ輝くシルバーのヒールがお気に入りです。
RIMA：全身秋っぽいブラウンのコーデにしました。ヒールの安定感があって、歩きやすいのでお気に入りです。
――今のファッションでどこにいきたいですか。
MAKO：このまま銀座を3人で歩きたいです。
RIMA：ヒールを履くときに、自己肯定感が上がる気がするし、背筋も伸びるので、（ヒールの）音が鳴るところで歩きたいです。
――この秋、チャレンジしてみたいファッションはありますか。
AYAKA：今日のバターミルク（イエロー）のような差し色を意識して、秋を楽しみたいと思います。
RIMA：普段シンプルな色の服が好きなので、今日みたいに小物でポイントをつけたファッションが素敵だなと思ったので、取り入れていきたいです。
――この秋、チャレンジしてみたいことはありますか。
AYAKA：お菓子作りが好きで、最近チーズケーキを美味しく作るのにハマっているので、さらに上を目指して本格的なチーズケーキを作りたいです。
MAKO：読書の秋ということで、今年の秋は10冊読めたらいいなと思っています。（よく読むジャンルは）哲学や人間の在り方について、などを読んでいます。
――最近、NiziU のメンバー内で流行っていることやマイブームがあれば、教えてください。
MAKO ：デジタルカメラが流行っています。メンバー同士でツアーやイベントの際に撮り合いっこをして、送り合っています。
AYAKA：画質がエモい感じで撮れるのがかわいいので、古めの中古のカメラなど使ったりしています。
――最後に、ジミーチュウのカフェを訪れる方に向けて、ひと言お願いします。
AYAKA：とても素敵な空間なので、リフレッシュしたい時や素敵な方と素敵な時間を過ごしたい時に、訪れてほしいと思います。