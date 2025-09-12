timelesz寺西拓人、橋本将生のほっぺを…「ここカットでお願いします」 『キールズ』新ウェブCMに登場
8人組グループ・timeleszの寺西拓人、と橋本将生が、ブランドアンバサダーを務めるスキンケアブランド『キールズ』の「クリームキールズクリームUFC（製品名）」新ウェブCMが12日から公開されるた。
【写真】白Tで爽やかに微笑む寺西拓人＆橋本将生
「保湿力 × ベタつかない」特徴を持つ同商品にちなみ「その二面性ズルくない？」をコンセプトにした新ウェブCMではクリームUFCを塗り、さっそうと街を歩く寺西・橋本の姿が描かれる。
またキールズ公式LINEと公式YouTubeでは寺西・橋本によるインタビューシリーズ「KIEHL’S TALK EPISODE 2」が公開されるた。キールズクリームUFCの魅力やキールズファミリーへのクリームUFCのおすすめ使用シチュエーションなどや、ブランドアンバサダーとしてスキンケアの知識が増えている寺西と橋本のスキンケア知識も垣間見えるインタビューに。
また、2人から見たそれぞれが思うお互いの二面性など、ここだけでしか見れない仲睦まじいインタビュー内容を詰め込んでいる。
■寺西拓人＆橋本将生インタビュー（一部抜粋）
――クリームUFCはどんな存在ですか？
橋本：僕はズバリ言いますと毎日使ってるんで、欠かせない存在「あいぼう」ですね。
寺西：手放せないよね。僕ね、「お守り」。
橋本：（クリームUFCによって）守られてますしね。
――キールズファミリーに使ってほしい！おすすめのクリームUFC使用シチュエーションは？
寺西：これ本当にいいから！（クリームUFCを）特別な日に使ってほしいね。ライブの前日とか。
橋本：僕は逆に毎日(クリームUFCを)使うことによって、毎日が特別な日になる。
寺西：結局毎日が特別みたいなところあるからね。僕たちマジで使ってるじゃん？だからおそろいに使ってほしいよね？皆さんもね。
――クリームUFCに守られたなと思った経験はありますか？
寺西：刺激から肌を守ってくれるんだよね。
橋本：風とかも刺激になるらしい。どんな肌にも、乾燥肌でも、脂性肌、混合肌の人も合うと思うからぜひ使ってほしいな。
寺西：これ聞いた話なんだけど、肌は毎日300回の刺激を受けてるわけですよ。
橋本：300回!?
寺西：400mLの水分が失われてるって言われてるんだって（寺西が橋本のほっぺをつねる）
橋本：え、痛っ！
寺西：今、守ってくれたよ多分。ここカットでお願いします。
橋本・寺西：（笑）
