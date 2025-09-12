コスプレイヤー・えなこ「写真集」1位 グラビア活動の全てを詰め込んだ1冊【オリコンランキング】
コスプレイヤー・えなこのグラビア写真集『えなこ写真集『エピローグ』』が週間8936部を売り上げ、9月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」で7位にランクイン。同ランキングジャンル別「写真集」で、1位を獲得した。
【中面カット】表情豊かにさまざまな角度で美ボディを大胆披露するえなこ
本作は、ロケ地やコンセプト、衣装などの全てを、えなこ自身がプロデュース。オーストラリアというシチュエーションから自然とあふれ出た“素のえなこ”や、これまでのグラビア経験で培った表情やポージングという“最高峰のグラビア力”など、今までのえなこのグラビア活動の全てを詰め込んだ。
