気象台は、午前3時16分に、大雨警報（土砂災害）を大竹市に発表しました。

広島県では、12日朝まで土砂災害に警戒してください。南部では、12日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市南区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■呉市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■府中市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■三次市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■庄原市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■大竹市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒

■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒

■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　12日明け方に警戒
　1時間最大雨量　40mm

■熊野町
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒

■坂町
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒

■神石高原町
□大雨警報
・土砂災害
　12日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm