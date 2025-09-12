【大雨警報】広島県・呉市、熊野町に発表 12日02:39時点
気象台は、午前2時39分に、大雨警報（土砂災害）を呉市、熊野町に発表しました。
広島県では、12日朝まで土砂災害に警戒してください。南部では、12日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■広島市中区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市東区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市西区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市安佐南区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市安佐北区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市安芸区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■広島市佐伯区
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■呉市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■府中市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三次市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■庄原市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■廿日市市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
■江田島市
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
12日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■熊野町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
■坂町
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
■神石高原町
□大雨警報
・土砂災害
12日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm