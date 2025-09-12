ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５８４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 46075.03（+584.11 +1.28%）
ナスダック 22026.61（+140.55 +0.64%）
CME日経平均先物 44605（大証終比：+435 +0.98%）
欧州株式11日終値
英FT100 9297.58（+72.19 +0.78%）
独DAX 23703.65（+70.70 +0.30%）
仏CAC40 7823.52（+62.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.515（-0.029）
10年債 4.009（-0.036）
30年債 4.657（-0.039）
期待インフレ率 2.365（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.657（+0.005）
英 国 4.606（-0.027）
カナダ 3.155（-0.020）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.46（-1.21 -1.90%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3674.40（-7.60 -0.21%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114494.31（+875.54 +0.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1683万9823（+128774 +0.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
