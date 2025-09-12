NY株式11日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　46075.03（+584.11　+1.28%）
ナスダック　　　22026.61（+140.55　+0.64%）
CME日経平均先物　44605（大証終比：+435　+0.98%）

欧州株式11日終値
英FT100　 9297.58（+72.19　+0.78%）
独DAX　 23703.65（+70.70　+0.30%）
仏CAC40　 7823.52（+62.20　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.515（-0.029）
10年債　 　4.009（-0.036）
30年債　 　4.657（-0.039）
期待インフレ率　 　2.365（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.657（+0.005）
英　国　　4.606（-0.027）
カナダ　　3.155（-0.020）
豪　州　　4.233（-0.038）
日　本　　1.574（+0.010）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.46（-1.21　-1.90%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3674.40（-7.60　-0.21%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114494.31（+875.54　+0.77%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1683万9823（+128774　+0.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ