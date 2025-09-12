自民党の小林鷹之元経済安保担当大臣が、来月投開票の総裁選挙に立候補する意向を正式に表明しました。一方、高市前経済安保担当相も立候補の意向を固め、来週記者会見を開くということです。

自民党 小林元経済安保相

「中間層や若者世代、現役世代がもっともっと元気になるような、将来に対して夢と希望を感じられるような、そんな日本を作っていきたい。この度、私、小林鷹之はその先頭に立って自由民主党の総裁選に臨む、その覚悟を固めました」

小林氏は立候補の表明にあたって、バブル崩壊後の30年を「重苦しい時代」だったと振り返り、「若い世代、現役世代に同じような思いを味わわせることはできない」と強調しました。

その上で、「私たち、政治家が成長を決してあきらめることはしない。日本を必ず成長させる」と意気込みを語りました。

なお、立候補に必要な推薦人20人については、確保の目処がついているとしています。正式な立候補会見は、来週行う方向で調整しています。

一方、高市早苗前経済安保担当大臣は11日夜、自身を支持する議員らおよそ20人と会合を開きました。

陣営幹部の黄川田議員によると、この会合で高市氏は総裁選に立候補する意向を固めたことを伝え、来週、正式な立候補会見を開いて政策などを示すということです。また、立候補に必要な推薦人20人のめどは付いたということです。