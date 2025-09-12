「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのロッキーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、二回に５試合連続安打となる適時打を放ち、３打数１安打１打点だった。チームは９−０で勝って４連勝。地区優勝へのマジック「１３」が再点灯した。

鮮やかな初球攻撃だった。大谷が快音を響かせたのは二回。２点を先制し、なお２死三塁の好機で打席が回った。内寄りのスイーパーを右前へはじき返して追加点を奪い、次打者ベッツの左翼越え二塁打で快足を飛ばして一気に生還。４点を奪う猛攻に加わった。

相手先発は対戦打率・７５０（８打数６安打）、２本塁打の左腕フリーランド。六回２死一、三塁の好機には外角一辺倒の４球連続ボールで一塁へ歩かされると、豪快アーチを期待した地元ファンは敵軍バッテリーへのブーイングで不満をあらわにした。

４−０の八回の打席では捕手の打撃妨害で出塁。次打者ベッツの満塁弾でこの日２度目のホームを踏んだ。得点数はメジャー断トツの１３１で、昨季の自己最多まであと３に迫る。大谷が１得点でも挙げれば、チームは６３勝２４敗の好成績を収めている。大谷と不動の１、２番コンビを組む男は「チーム全体で得点につながる形をつくれている」と満足感を漂わせた。

この日の勝利でド軍は優勝マジック「１３」を再点灯させた。残り１６試合。大谷がチームとともに地区４連覇、１３年連続のポストシーズン進出に向かって突き進む。