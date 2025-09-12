サッカー日本代表が来年３月２３〜３１日のインターナショナルマッチウィーク（国際試合期間、２試合予定）で欧州遠征を計画していることが１１日、分かった。遠征中のどちらか１試合で欧州のＷ杯優勝国とテストマッチを組む可能性を探っていることも判明。来年６月開幕の北中米Ｗ杯まで３か月という時期に、貴重な腕試しの場となりそうだ。フランス、イングランド、スペイン、ドイツ、イタリアのＶ経験国の欧州予選など動向を注視し、今後交渉を進めていくとみられる。

ＦＩＦＡランクで１７位の日本は世界各国から対戦相手として人気があり“引く手あまた”だ。日本協会の宮本会長は「欧州だけでなく、南米でもアフリカでも、ＦＩＦＡの総会などに行けば『日本とやりたい』と言ってくれる国はたくさんある」と証言した。日本が遠征することで、よりレベルの高い相手との試合が可能になるという見方もできる。

２２年カタールＷ杯では優勝経験国のドイツ、スペインを破り、世界を驚かせた。２３年９月にも敵地でドイツに４―１で勝ち、森保ジャパンの評価をさらに上げた。また、前回Ｗ杯でアジア勢３か国（日本、韓国、オーストラリア）が１次リーグを突破し、本大会出場国にとってもアジア対策の重要度は増している。日本を見る世界の目が変わり、マッチメイクにも追い風となっている。（サッカー担当キャップ・岩原 正幸）