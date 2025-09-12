　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては127.50円高。出来高は9186枚となっている。

　TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.76ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44500　　　　　+330　　　　9186
日経225mini 　　　　　　 44495　　　　　+315　　　154768
TOPIX先物 　　　　　　　　3144　　　　　 +17　　　　9376
JPX日経400先物　　　　　 28240　　　　　+120　　　　 494
グロース指数先物　　　　　 757　　　　　　+2　　　　 413
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース