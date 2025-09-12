日経225先物：12日2時＝330円高、4万4500円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比330円高の4万4500円と急伸。日経平均株価の現物終値4万4372.5円に対しては127.50円高。出来高は9186枚となっている。
TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.76ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44500 +330 9186
日経225mini 44495 +315 154768
TOPIX先物 3144 +17 9376
JPX日経400先物 28240 +120 494
グロース指数先物 757 +2 413
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3144ポイントと前日比17ポイント高、TOPIXの現物終値比は3.76ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44500 +330 9186
日経225mini 44495 +315 154768
TOPIX先物 3144 +17 9376
JPX日経400先物 28240 +120 494
グロース指数先物 757 +2 413
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース