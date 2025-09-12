サッカー日本代表が来年３月２３〜３１日のインターナショナルマッチウィーク（国際試合期間、２試合予定）で欧州遠征を計画していることが１１日、分かった。遠征中のどちらか１試合で欧州のＷ杯優勝国とテストマッチを組む可能性を探っていることも判明。来年６月開幕の北中米Ｗ杯まで３か月という時期に、貴重な腕試しの場となりそうだ。フランス、イングランド、スペイン、ドイツ、イタリアのＶ経験国の欧州予選など動向を注視し、今後交渉を進めていくとみられる。

今月の米国遠征を１分け１敗で終えたが、目標の世界一へ森保ジャパンは歩みを止めない。北中米Ｗ杯を見据え、新たに来年３月下旬の欧州遠征計画（２試合）が判明。関係者によると、欧州のＷ杯優勝国が対戦相手の優先候補だという。

名前が挙がるのはフランス、イングランド、スペイン、ドイツ、イタリア。ただ、遠征を計画する２６年３月２３〜３１日の期間は、Ｗ杯欧州予選プレーオフ（同２６、３１日）と重なるため、今年１１月まで開催される同予選グループステージで１位突破していることが第一条件となる。さらに、１２月５日（日本時間６日）に米ワシントンで行われる本大会組み合わせ抽選会で日本と別組になることも不可欠。同組のテストマッチで本番前に手の内を明かせないからだ。欧州予選で現状、フランス、イングランド、スペインが各組首位に立つ。対戦相手の絞り込みはこれらの条件がそろって以降、本格化する流れとなる。

来年６月１１日開幕のＷ杯まで３か月を切った中での重要な強化期間。アウェーの環境で欧州強豪と試合が組めれば、これ以上ない実力を測る場となる。森保ジャパンの代表メンバーのほとんどが欧州でプレーしており、移動が少なくコンディション面でもメリットがある。

来年３月の国際試合ウィークの強化策について、日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４８）はスポーツ報知の取材に「できるだけ（テストマッチは）強い国と。（森保一）監督やチームの要望もそうだし、強豪とやれれば一番いい」と方針を明かした。

森保ジャパンは今回の米国遠征、６日のメキシコ戦（０△０）と９日の米国戦（０●２）で勝ちきれず。中２日の日程と長距離移動という本大会開催地で貴重な経験を積みながら、選手層に課題を残した。Ｗ杯で日本は１６強が最高。来春、欧州のＷ杯優勝国との腕試しを視野に入れ、最善のチーム強化に着手する。