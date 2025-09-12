気象台は、午前1時57分に、大雨警報（土砂災害）を広島市中区、広島市東区、広島市南区、広島市西区、広島市安佐南区、広島市安佐北区、広島市安芸区、広島市佐伯区、廿日市市に発表しました。

広島県では、12日朝まで土砂災害に、12日明け方まで河川の増水に警戒してください。南部では、12日未明まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■広島市中区

□大雨警報【発表】

・土砂災害

12日朝にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm





■広島市東区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市南区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市西区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市安佐南区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市安佐北区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市安芸区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■広島市佐伯区□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■府中市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■三次市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■庄原市□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm□洪水警報12日明け方にかけて警戒■廿日市市□大雨警報【発表】・土砂災害12日朝にかけて警戒■神石高原町□大雨警報・土砂災害12日朝にかけて警戒・浸水12日未明に警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報12日明け方にかけて警戒