【ビジュ強い…】肉巻き、この手があった！簡単オニオンリング肉巻き／中はトロトロ

肉に包まれた野菜のジューシーさと、ご飯がすすむ味つけでみ〜んな大好きな肉巻き。薄切り肉を細く切った野菜に、1個ずつくるくる巻くのが定番。ですが……！ 野菜の切り方や肉の巻き方次第で新鮮なビジュアルの肉巻きを楽しめちゃうんです！

今回は輪っか状の見た目がキュートで、肉に包まれたとろっとろの玉ねぎが最高なオニオンリング風肉巻きをご紹介。粒マスタードでうまみと酸味をきかせた味わいも、新しいおいしさですよ。

『オニオンリングの粒マスタード肉巻き』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉 ……10枚

玉ねぎ ……1個（約200ɡ）



〈たれ〉

しょうゆ……大さじ1

みりん……大さじ1

粒マスタード……小さじ1

サラダ油 ……小さじ2

酒 ……大さじ2

作り方

（1）玉ねぎを切って肉を巻く



玉ねぎは幅1cmの輪切りにし、4 切れ用意する。外側の3〜4 層を残してそれぞれ内側をくりぬく。両端やくりぬいた部分はみじん切りにし、たれの材料と混ぜる。リング状の玉ねぎに豚肉をすきまなく巻く。

POINT

玉ねぎの輪っかは大きいもので肉3 枚、小さいものは肉2 枚くらいで巻けました。ぎゅっぎゅっと握

りながら巻くと、はがれにくいですよ。

（2）焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、1の肉巻きを並べ入れる。焼き色がつくまで両面を2 分ずつ焼き、ペーパータオルで余分な脂を拭く。酒をふり入れ、ふたをして弱めの中火にし、４〜５分蒸し焼きにする。

（3）調味する

ふたを取り、再びペーパータオルで余分な脂を拭く。1のたれを加え、全体によくからめる。

お弁当にもおすすめ！

ご飯の上にど〜んとのせればインパクト大！ ふたをあけたときに、思わず歓声が起こるはず！

リングの中心のくり抜いた部分はソースに混ぜちゃうのでロスもなし。この〈具入りソース〉のおかげで食べごたえもばつぐん！ ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）

