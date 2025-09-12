ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５６３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式11日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 46054.61（+563.69 +1.24%）
ナスダック 22039.35（+153.29 +0.70%）
CME日経平均先物 44665（大証終比：+495 +1.11%）
欧州株式11日GMT16:12
英FT100 9297.58（+72.19 +0.78%）
独DAX 23703.65（+70.70 +0.30%）
仏CAC40 7823.52（+62.20 +0.80%）
米国債利回り
2年債 3.504（-0.040）
10年債 3.996（-0.050）
30年債 4.638（-0.058）
期待インフレ率 2.360（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.657（+0.005）
英 国 4.606（-0.027）
カナダ 3.149（-0.026）
豪 州 4.233（-0.038）
日 本 1.574（+0.010）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.45（-1.22 -1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3673.50（-8.50 -0.23%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114316.31（+697.54 +0.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1680万5641（+102545 +0.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
