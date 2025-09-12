NY株式11日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　46054.61（+563.69　+1.24%）
ナスダック　　　22039.35（+153.29　+0.70%）
CME日経平均先物　44665（大証終比：+495　+1.11%）

欧州株式11日GMT16:12
英FT100　 9297.58（+72.19　+0.78%）
独DAX　 23703.65（+70.70　+0.30%）
仏CAC40　 7823.52（+62.20　+0.80%）

米国債利回り
2年債　 　3.504（-0.040）
10年債　 　3.996（-0.050）
30年債　 　4.638（-0.058）
期待インフレ率　 　2.360（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.657（+0.005）
英　国　　4.606（-0.027）
カナダ　　3.149（-0.026）
豪　州　　4.233（-0.038）
日　本　　1.574（+0.010）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.45（-1.22　-1.92%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3673.50（-8.50　-0.23%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝114316.31（+697.54　+0.61%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1680万5641（+102545　+0.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ