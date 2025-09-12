11日、東京・大田区のコンテナが保管されている場所で、コンテナが倒れ作業員2人が下敷きになる事故があり、1人が死亡しました。

警視庁によりますと、11日午後4時前、大田区令和島のコンテナが保管されているターミナルで、複数のコンテナが崩れ重機で積み下ろし作業をしていた作業員の男性2人が下敷きになりました。

このうち1人は、およそ3時間後に救助されましたが、現場で死亡が確認されました。もう1人は自力で脱出し、病院へ搬送されましたが、意識はあるということです。

事故当時、現場では雨風ともに強い状態だったということで、警視庁が事故の詳しい原因を調べています。

また警視庁などによりますと、11日午後2時半すぎ、立川市の立川若葉町団地で近くの住民から「雷が落ちて火が出ている」と119番通報がありました。

火は2階の1室から出ました。この部屋には、86歳の女性が住んでいて、部屋で煙を吸いこみ、その後、病院に搬送されましたが意識はあるということです。

取り残された人などは今のところ確認されていないということで警視庁や東京消防庁は、出火の原因などを調べています。